影／可能又有雙颱！米克拉最快今生成恐海陸警齊發　全台連下3天風雨時程出爐

記者陳俊宏／台北報導

可能又有雙颱生成，防「米克拉」風雨！中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於南海的熱帶性低氣壓，最快今天（10日）白天增強成颱風，若生成屆時可能發布海上、陸上颱風警報，時間點最快落在上午，且水氣影響全台，今天和周二中南部和台東有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區也不排除有短時強降雨。至於在日本東南方海面也有一個熱帶低壓，她指出也不排除成颱，但對台灣影響不大。若屆時雙颱生成，將是今年第6號颱風「米克拉」（Mekkhala）、第7號颱風「無花果」（Higos）。

▲氣象局觀測，南海的熱帶低壓今晨2時在鵝鑾鼻南南西方490公里的海面上。（圖／氣象局）

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氣象局發布「熱帶性低氣壓特報」表示，南海的熱帶低壓今晨2時在鵝鑾鼻南南西方490公里的海面上，向北移動，時速22公里，請在巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽航行及作業船隻特別注意，並隨時注意本局發布最新氣象資訊；今台灣附近各海面風浪將逐漸增大，下午起西南部、恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風，請注意。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，目前在南海的這個熱帶低壓最快白天生成颱風，若成颱有機會發布海陸颱風警報，且先發布海警機率高，緊接著陸警，時間點最快落在上午發布。

▼南海熱帶低壓若成颱，氣象局可能發布海陸警報。（圖／氣象局）

陳伊秀說，預估該熱帶低壓今白天到下午靠近東沙島，傍晚或晚間慢慢靠近台灣海峽南部，屆時路徑有稍稍西偏，以北北西方向進入中國大陸陸地，但因離台灣很近，對台灣影響較大；今晚到周二上半天最靠近台灣，可能是水氣最多的時間。

陳伊秀分析，今熱帶低壓外圍環流影響，水氣逐漸增加，南部、台東白天整天陸續有陣雨或雷雨；中部比南部時間稍微慢一點，白天也陸續有短暫陣雨或雷雨；北部、宜蘭和花蓮午前維持多雲或多雲時晴，中午之後慢慢有降雨；而這兩天台灣西南部、澎湖和金門將有8至9級強陣風，若熱帶低壓增強成颱風，風力也可能增強。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀提醒，今天和周二中南部和台東有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區也不排除有大雨、短時強降雨；周三水氣減少，但仍有殘留水氣；周四之後各地轉為多雲到晴、午後雷雨的天氣型態。

氣象局觀測，在日本東南方海面也有一個熱帶低壓，向西移動，時速16公里，未來是否也可能成颱？陳伊秀說，美軍已將該系統標註成颱風，但日本氣象廳還沒覺得是颱風，但也不排除成颱，不過因在洋面上，對台影響不大。

▼各國模式模擬南海熱帶低壓未來動向。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

▲▼目前西北太平洋上共有三個熱帶系統，除了南海的熱帶低壓，還有將直撲朝鮮半島的薔蜜颱風；而在日本東南方海面也有一個熱帶低壓，也不排除成颱。（圖／氣象局）