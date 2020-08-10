影／米克拉最快白天生成！海陸警報恐齊發　「影響最大3地區曝」豪雨熱區出爐

記者陳俊宏／台北報導

「米克拉」颱風最快白天家門口生成！中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於南海的熱帶性低氣壓，最快今天（10日）白天增強成颱風，若生成屆時可能發布海上、陸上颱風警報。對此，氣象專家吳德榮提醒，今至周三西南氣流通過台灣附近，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有劇烈天氣發生的機率；今和周二迎風面的南台灣（南部、東南部）及中部將有最多的降雨。

▲氣象局觀測，南海的熱帶低壓今晨2時在鵝鑾鼻南南西方490公里的海面上。（圖／翻攝向日葵8號官網即時影像）

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吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時衛星雲圖及中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，西北太平洋處在「熱帶系統爆發期」，除了今年第5號颱風薔蜜，另各有「熱帶低壓」存在於南海（TD07）及日本南方海面（TD08）。

吳德榮分析，薔蜜在東海，向北快速前進，今午侵襲韓國，將挾帶大量降雨，周二進入日本海，併入梅雨鋒減弱消失；南海熱帶低壓存在於西南氣流之中並受其導引，沿台灣海峽快速向北前進；在日本南方海面的熱帶低壓則向西前進，無靠近台灣的機率。

▲▼南海熱帶低壓若成颱，氣象局可能發布海陸警報。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三西南氣流通過台灣附近，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有劇烈天氣發生的機率；存在於西南氣流之中並受其導引的熱帶低壓，今、周二將沿台灣海峽，快速向北前進，其外圍環流加強西南風，迎風面的南台灣（南部、東南部）及中部將有最多的降雨，應特別注意。

吳德榮說，金門、澎湖距離熱帶低壓較近，要注意較大風雨，其他地區也應防較大雨勢，海峽風浪增大、海上航行及岸邊活動，注意安全；周三水氣仍很多，各地有局部陣雨或雷雨的機率；周四至周日恢復為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，為午後有局部陣雨或雷雨的天氣。

氣象局發布「熱帶性低氣壓特報」表示，南海的熱帶低壓今晨2時在鵝鑾鼻南南西方490公里的海面上，向北移動，時速22公里，請在巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽航行及作業船隻特別注意，並隨時注意本局發布最新氣象資訊；今台灣附近各海面風浪將逐漸增大，下午起西南部、恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風，請注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，目前在南海的這個熱帶低壓最快白天生成颱風，若成颱有機會發布海陸颱風警報，且先發布海警機率高，緊接著陸警。

陳伊秀說，預估該熱帶低壓今白天到下午靠近東沙島，傍晚或晚間慢慢靠近台灣海峽南部，屆時路徑有稍稍西偏，以北北西方向進入中國大陸陸地，但因離台灣很近，對台灣影響較大；今晚到周二上半天最靠近台灣，可能是水氣最多的時間。

陳伊秀分析，今熱帶低壓外圍環流影響，水氣逐漸增加，南部、台東白天整天陸續有陣雨或雷雨；中部比南部時間稍微慢一點，白天也陸續有短暫陣雨或雷雨；北部、宜蘭和花蓮午前維持多雲或多雲時晴，中午之後慢慢有降雨；而這兩天台灣西南部、澎湖和金門將有8至9級強陣風，若熱帶低壓增強成颱風，風力也可能增強。

陳伊秀提醒，今天和周二中南部和台東有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區也不排除有大雨、短時強降雨；周三水氣減少，但仍有殘留水氣；周四之後各地轉為多雲到晴、午後雷雨的天氣型態。