完全是垃圾！　比爾蓋茲痛批美國新冠篩檢失能

▲比爾蓋茲日前皆專訪時，針對政府控制疫情失能的議題上開砲。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國目前新冠肺炎死亡人數16萬，確診人數突破500萬大關。日前微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）在接受CNN專訪時就表示，政府並未改善新冠病毒篩檢，只想宣稱這項篩檢有多偉大，這「相當令人震驚」，並痛批「任何一國的篩檢都沒有這麼荒唐」、「大多數美國的篩檢都完全是垃圾」。

事實上，這已並非他第一次針對美國政府在處理疫情的失能上下重口，一直以來比爾蓋茲就一直告訴媒體，疫情之所以會失控是因為美國人不戴口罩、缺乏足夠的篩檢和接觸者的追踪，不過他本人卻時常被當作有關該病毒陰謀論的目標，甚至有人懷疑他所正在開發的疫苗可能會在人體植入晶片。

蓋茲預估，美國與其他已開發國家應該能在2021年底結束這波疫情危機，若沒有更新的療程和疫苗問世，新冠肺炎將還會持續5年，直到全世界的人們對這種疾病免疫為止。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）率訪問團於9日搭乘專機抵達台灣，接下來將針對防疫的議題與台灣政府高層官員、公衛專家進行交流，這也是台美斷交以來，美國來台訪問的內閣閣員最高階層。

▼美國衛生部長艾薩抵台。（圖／記者莊喬迪攝）