傳民進黨挖角「學姊」黃瀞瑩　張斯綱：高峰期未到！明年會更多傳聞

▲台灣民眾黨黃瀞瑩陪同柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）



文／中評社



外傳民進黨大肆對台灣民眾黨進行挖角，就連主席、台北市長柯文哲愛將「學姊」黃瀞瑩也傳聞在民進黨目標之中。中國國民黨籍台北市議員張斯綱認為，現在還不是挖角的高峰期，應該到明年底或是後年初才會有更多的挖角傳聞。不過張斯綱對於挖角學姊消息的真實性，是打上問號。

「我覺得帶風向吧！」張斯綱對於這個消息存疑，不過張斯綱指出，挖角有兩種模式，就是已經有公職的帶槍投靠；另外一種就是藉由民眾黨當跳板，變成機會。這兩種要分開看，像台北市副市長黃珊珊這種也是某種程度的加盟，第二種就是廖國富（屏東縣崁頂鄉長補選落選人，台大森林環境暨農業經營管理系畢業），經過選舉歷練後，被看中而轉投民進黨。

不過張斯綱認為，現在還不是挖角的高峰期，應該明年底開始準備2022議員選舉時，才會有更多挖角的消息。他指出，兩大黨現在很固定，新人的空間會很辛苦。當然參政會想去跟民眾黨或是時代力量，也許時代力量會改換旗幟。2022年會是民眾黨被挖或是挖角的高峰期，因為藍綠之間不太會挖角。



▲張斯綱認為明年底或是後年初才會有更多的挖角傳聞。（圖／記者黃國霖攝）

至於國民黨，張斯綱認為，不錯的人選也可以接觸看看，因為民眾黨政治光譜沒有很明顯。張斯綱還開玩笑說，「國民黨有學姊就不一樣，議員也有些女性的空間，且台北市以外還有新北市。」不過，現在去談這個有點早，真正化學變化要到明年底，後年初。

張斯綱認為，黃瀞瑩對於柯文哲來說是很有指標性人物，不過，民眾黨要在各縣市派人選議員，以目前人才庫來看，柯勢必要對外挖角。「人才不夠多，又只靠一個人。”」

張斯綱分析，民眾黨與親民黨不同的是，宋楚瑜在2000年經過總統選舉的考驗，靠宋楚瑜一個人的魅力還差點當選。但柯文哲情況不同，畢竟柯只有當過台北市長，跟選總統又不一樣。甚至2001年親民黨立委選舉還選得不錯，加上宋的省長旋風是好幾年的累計，柯文哲只有短短的8年。但是，柯文哲不急不行，2024是他最好的機會，也是唯一的機會，畢竟政治變化很快。