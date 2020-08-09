永遠謙卑服務！選前黃金週造勢　陳其邁向韓粉「溫情喊話」

▲陳其邁與「台灣會做事首長」連線。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長補選進入倒數黃金週，民進黨候選人陳其邁9日在橋頭青埔捷運站前舉辦「超級星期天 高雄大邁進」造勢活動。陳其邁在致詞中提到，未來如果當選，永遠會謙卑的服務市民，「不管你是不是韓粉，是不是邁粉。」

把握選前最後一個禮拜，陳其邁9日下午在覓蜜基地舉行造勢大會，活動由立委邱議瑩、李昆澤、劉世芳、趙天麟擔任主持人，另邀請嘉義縣長翁章梁、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦組成「台灣會做事首長連線團」到場站台，民進黨立委、台中隊市議會也組成「台中隊助選團」南下助選，陳其邁與副總統賴清德則是在活動最後一起大進場，讓整場活動掀到最高潮。

▲高雄大邁進造勢大會，支持者擠爆會場。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁表示，感謝支持者在2018年教會我怎麼樣謙卑來面對民意，要怎麼反省，要怎麼檢討，讓自己更好、更加進步，就要努力打拼，就要用生命來替高雄奔波，非常謝謝大家，給了我重生的機會。

陳其邁又說，我會不分黨派，不管你是國民黨、民進黨，不管你是不是韓粉、是不是邁粉，大家在這座偉大城市，都是其邁要謙卑服務的市民朋友，因為高雄是我們共同的故鄉，是我們大家禍福與共、生死相依的地。