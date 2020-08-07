跳槽究竟是福是禍？找伯樂前需要評估「這三點」

▲職場上遇到有人挖角時，到底該如何抉擇呢？（示意圖／視覺中國）



文／《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》

自己的前途，自己顧！

跳槽找伯樂前的三點評估

你最核心的價值，不是當個人人稱讚的好人，而是「你有實力」。

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「某年某月的某一天，就像一張破碎的臉……」小酒吧播放著蔡琴的老歌，阿敏不由得回想起當年離職的心情，「難以開口道再見，就讓一切走遠……」那時，他毅然揮別栽培了自己十幾年的老東家，那聲「再見」不僅難開口，更差一點就撕破臉。

時光拉回多年前他離職那天的場面，歲月的水晶球裡浮現出兩個人：一個是阿敏，一個是他的主管江姊。耳邊彷彿傳來盛竹如以低沉的聲音緩緩配著旁白：「十幾年來，阿敏在這家電視台，從一個小記者一路爬到當家主播的位置，此時，有家新電視台開台，高薪挖角阿敏去當主持人，他內心激動不已，也讓自己走入了職場蜘蛛網。究竟，這是命運的捉弄還是貪婪在作祟，讓我們繼續看下去……」（音樂下。）

一邊是自己如魚得水，早已熟悉如家常便飯的新聞環境；一邊則毫無舊包袱，帶給他開展新夢想的可能。

如此兩難，然而，他終究得做出選擇……

如果顧了情分不走，就是對不起自己

「你要離職？會不會太沒有良心！要不是公司栽培你，你能有今天嗎？如果是去其他大媒體，我會祝福你。去這種剛開台的鳥台，不是我唱衰你，你就會消失在螢光幕前了。你敢走試試看，我一定封殺你，到時候你不要後悔！」

阿敏的主管江姊氣炸了，又是拍桌，又是威脅。過去她對阿敏有多重視，現在她就有多盛怒。

提辭呈的消息傳開後，阿敏從血統純正的國王人馬被貶為叛徒。在公開場合，昔日熱絡的同事都不太敢跟他這個叛徒說話，深怕被歸類為也別有二心。阿敏每天被大家當成空氣，明明存在卻被視而不見，真是度日如年。

播新聞久了，總會有職業倦怠。他厭倦對著讀稿機講話，總覺得自己像一隻穿西裝的鸚鵡對著螢幕向全國的觀眾說：「哇ㄟ貢話。」這隻鸚鵡不但會說話，還是國、台語雙聲帶。

阿敏膩了。他想獨當一面，做節目主持人。放眼他工作的電視台裡，主持人的位置早就被更資深的主播卡位卡死了，按字論輩，不知道要民國幾年才能輪到自己。

新電視台捧著三倍的薪水，歡歡喜喜地恭迎阿敏去當主持人，幫他開節目、加薪，還掛上主播與製作人的頭銜，實現了他所有職涯的夢想。

阿敏思前想後，最後告訴自己說：「錢多，位置好，自主性更高。在新公司，我是唯一的頭牌；在舊東家，論資歷，相比起來我還是『細漢』。如果我顧了情分不走，就是對不起自己。」

阿敏最後一天上班那天，他播報完新聞後，江姊買了一大束鮮花，帶著其他工作人員來歡送，場面溫馨。

他在感動之餘，對江姊說：「我很感謝你最後原諒我了，讓我走得更坦然。如果沒有你的祝福，我心裡多少會有遺憾跟感嘆。雖然離職了，還是想好聚好散啊！」

該不該跳槽？以這三點來評估

阿敏走後，他的播報時段立刻補上了人，收視率也沒掉。

一家公司從來不會因為少了誰就倒掉。人來人去，如走馬燈般流轉，明天又是新的一天。相比起來，自己的一生，從天上掉下來的好機會屈指可數，錯過了一次伯樂，你這匹千里馬可能就會困守馬廄，得再等很久才能「飛龍在天」。

到底該不該跳槽？在思考的時候，你要有以下這三點評估的原則：

一、升遷發展出現了瓶頸

「升遷」二字牽動的不僅是主管對你是否看重，也將反映在你的薪水結構上──若職務不調升，薪水就會凍結，而愈有制度的大公司，職務層級與薪水是連動的。

當你面對挖角，考慮要不要跳槽時，可先盤點一下自己在公司的薪水和位置是否已到達瓶頸。

如果還有談的空間，提離職時，可以直接提出你的期待；但公司也可能拒絕你，有時候不是公司不重用，而是這個產業已經是夕陽產業了，主管手上沒有資源幫你調薪水，這時你就可以看得更清楚，更明快地做出決定。

以阿敏的例子來說，他想要當主持人，然而，放眼公司的位置已被資深前輩卡死了。相較之下，跳槽到新東家能讓自己多一項資歷，有更多的自主空間，一口氣大躍進，省去抽號碼牌等公司叫號的時間，對他而言，這樣的跳槽是一舉多得，就能放手一搏。

二、產業調薪結構與自己的個性

大家出來工作，說白了就是為了賺錢。薪水不委屈，上班才有動力。

企業調薪，有的產業是按照能力表現，有的是齊頭式平等。依能力調薪水的企業以外商較多，不過相對地在砍人時也不手軟；台資企業的調薪幅度少，但也較為安穩。

因此在考量是否跳槽時，除了評估薪水外，也該把你自己的個性列入考量。

例如：阿敏身處的傳播業正是靠跳槽來加薪的產業。菜鳥跳槽三次，薪資就有可能超越從不跳槽的前輩；假如又碰上新電視台成立了大挖角，薪水更是八級跳！如果你是乖乖牌，投入這個產業，在薪水上就比較容易吃虧。

三、學習新技能，增加競爭力，為身價燙金

除了金錢之外，在新環境能不能學到自己想要的新技能，甚至是轉行的技能，也是另外一個評估是否跳槽的重點。

若能學到你渴望的技術，就算在頭銜上、薪水上暫時委屈點，也值得去考慮，因為那是先蹲後跳，給你一個新的職涯、一個新的發展，增加競爭力。

如果舊有的技能，可以結合新技能，懷有雙重專業在未來將更有競爭力。「複合型」的人才，身價往往可以燙金。例如：有理工科背景加上法律專業的專利工程師，或是有財經背景加上傳播專業的公關人才，這樣的薪水價碼更好談，也使你更不容易被取代。

能否衝破重圍，就看你有沒有競爭力

阿敏不顧人情壓力決定走人後，在新東家的表現亮眼，穩坐頭牌一哥的位置。世事變化大，當年對他拍桌的江姊幾年後在舊東家失勢，也跳槽來到這家新電視台當主管。兩人相見沒有尷尬，阿敏熱絡地為江姊介紹環境，回報她過去照顧自己的恩情。

職場無絕對，自己的前途，只能自己顧。當年如果阿敏顧了江姊的提攜之情，決定不走人，不僅錯過了更上層樓的機會，幾年後看到江姊跳槽，豈不令人嘔死。

要實現自己的事業夢想，最重要的不是當個人人稱讚的好人，最核心的價值是「你有實力」，累積顧好這一點才是根本。一個沒有競爭力的好人，怎樣也無法突圍勝出。

★本文經寶瓶文化授權，摘自《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》。