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萬華房仲隨機刺殺運將逆轉！幫女同事戀情出氣　裝GPS追蹤狂捅18刀

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記者黃翊婷／綜合報導

從事房仲業的58歲于姓男子今年4月11日在台北市莒光路刺死林姓計程車司機，雖然他供稱是因為業績不好，才會隨機找人洩憤，不過，檢警進一步調查，案情卻出現大逆轉。原來，于男得知女同事與林姓運將有婚外情，事發前雙方吵架鬧得不愉快，他想要幫忙出氣，於是帶著藍波刀前往林男住家外埋伏，整起事件不排除是預謀犯案。

▲▼于姓房仲18刀隨機砍殺路人被檢察官提訊。（圖／記者劉昌松攝、翻攝嫌犯臉書）

▲檢警認為于男是預謀犯案。（圖／記者劉昌松攝、翻攝當事人臉書）

據了解，于男原先是中山區某房產公司的房仲，與妻子育有兩名小孩，平時還要照顧罹患癌症的弟弟，由於個性孤僻大多都是獨來獨往，與同事互動不多，最近2年幾乎都沒有業績，一家人生活陷入困頓。

于男4月11日晚間11時許帶著藍波刀外出，並在台北市莒光路鎖定剛下班回家的林姓運將，等對方一停好車，馬上衝上前猛刺18刀。他落網後向警方表示不用通知家屬，還嗆聲「刀子是上天給的禮物」，之所以在街上隨機砍人，是因為業績不好想找人洩憤。

▲▼台北驚傳隨機殺人！路人男身中多刀　他聽警車聲秒逃。（圖／記者黃彥傑攝）

▼▲事發地點離派出所很近。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北驚傳隨機殺人！路人男身中多刀　他聽警車聲秒逃。（圖／記者黃彥傑攝）

不過，整起事件經過4個月的調查，檢警發現于男根本不是隨機殺人，而是預謀犯案。根據《自由時報》報導，于男的女同事似乎與已婚的林姓運將發生婚外情，吵架之後找他訴苦，為了幫忙出氣，他先在計程車上裝設GPS追蹤器，接著持刀前往林男住家外埋伏，再將人刺殺，落網之後的說詞很有可能是在裝瘋賣傻，試圖躲避刑責；台北地檢署日前已經偵結，並依法將他起訴。

由於于男犯案手段凶殘，死者母親先前受訪時，曾悲憤表示兒子遭砍到左手手筋斷掉，「那個監視器畫面我都不敢看！」如今案情出現重大轉折，後續會如何發展，仍有待司法審理。

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