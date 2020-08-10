為吃麥當勞...千萬保時捷「衝撞得來速」！酒測值0.69車頭全毀

記者游宗樺／台北報導

台北市信義區10日凌晨1時許，一名男子從KTV歡唱後，酒醉開著保時捷跑車去買宵夜，行經忠孝東路一間麥當勞，卻在得來速的入口處自撞車道圍牆，車頭當場撞爛變形。警消到場將駕駛救出，所幸僅受輕傷並無大礙，經酒測後發現他酒測值嚴重超標，警方將依公共危險罪進他移送法辦。

▲保時捷車頭嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，27歲的李姓男子開著新車價493萬至1281萬元的保時捷panamera跑車，從忠孝東路五段一家KTV離開，前往附近的麥當勞買宵夜，右轉準備進入位於松信路的得來速車道入口時，猛力撞上門口的水泥牆，跑車車頭鈑金嚴重變形，車內安全氣囊爆開，車道口的遮陽傘也被撞飛，地面留下大量機油。

▲保時捷在得來速門口自撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方獲報到場，發現李男全身擦挫傷，於是呼叫救護車到場將他送往北醫附醫救治。經酒測後李男的酒測值高達0.69mg／L，到院後爛醉意識不清，警方已派員到醫院戒護，等酒醒後將依公共危險罪嫌進行偵辦。

Porsche Panamera小檔案

動力：404 kW/550 匹

0 - 100 km/h 加速：3.8秒

0 - 100 km/h 加速 (含跑車計時套件) ：3.6秒

極速：264 公里/小時

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