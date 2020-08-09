環保衛生紙真的環保？專家：和公司「管理層面」有關聯

▲彭元興建議應關注的是各公司是否有「重大環保事件」裁罰單，對環境有無嚴重直接衝擊。（示意圖／Unsplash）



記者許展溢／台北報導

環保署為鼓勵綠色生產、綠色消費，對於衛生用紙制訂有環保標章規格標準。凡是符合國家標準CNS 1091衛生紙規範之衛生紙產品，若全部使用回收紙漿，則可申請環保標章，但環保衛生紙到底環不環保？SMC新興科技媒體中心特別請中興大學森林學系教授彭元興分析，評估後發現各公司的環保表現與「管理層面」有關聯，而與產品的環保本質沒直接相關性。

目前已有多家品牌衛生紙取得環保標章，彭元興說明，回收漿衛生紙與原生漿衛生紙在生產上主要的差別是「原料不同」，衛生紙廠使用原生紙漿作為原料，因備漿系統較為簡單，且原生紙漿中所含的雜質相當少，所耗用的化學藥品、用水量、用電量及排放污染物皆會較回收紙漿為低。但假如計入製漿廠對環境衝擊的影響，使用生命週期評估方法論來衡量對環境的衝擊，並綜合考慮能源使用、燃料組合、回收分配等各情境，回收漿對於環境的相對衝擊會較原生漿低。

請繼續往下閱讀...

彭元興表示，目前國內三大造紙公司，在實務上各家造紙公司每家廠的法人代表不同，廠房在不同縣市或鄉鎮，管理上相互獨立，產品不同，包括各項工業用紙、家庭用紙、文化用紙等等多樣產品，單以全公司罰單數量及金額來評判各廠的環保表現，似乎不盡公允。

彭元興說，雖然遵守環保法規是各公司、廠的基本要求，但要完全做到沒有環保裁罰單，實務面是相當困難的，所以建議應關注的是各公司是否有「重大環保事件」的裁罰單，對於環境是否有嚴重直接衝擊。此外，也應考量設備的投資和改善都需要時間，同時評估近年國內造紙廠的具體改善成效，總結而言，各公司的環保表現與管理層面有關聯，而與產品的環保本質沒有直接相關性。