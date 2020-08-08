日本西之島火山灰影響減緩　環保署：解除境外空污提醒

▲日本西之島火山灰隨環境風場移入台灣。（圖／EOSDIS提供）

記者崔至雲／台北報導

受到日本西之島火山噴發出來的火山灰，台灣東部、北部空氣品質日前受到影響。環保署今（8日）指出，山灰污染影響已減緩，各地空氣品質逐漸恢復平常型態，環保署解除本次境外污染提醒。昨日午起東半部地區PM2.5濃度逐漸降低，至今日空氣品質恢復至良好等級，西半部地區受環境風場為偏東風影響，大氣擴散條件稍差，午後易受光化作用影響，使臭氧濃度偏高，空氣品質以普通等級為主。

環保署指出，西之島火山灰影響以花蓮最為顯著， PM2.5最高小時濃度為6日17時64微克/立方公尺，其他地區如基隆及宜蘭PM2.5最高小時濃度也分別有54、45微克/立方公尺，由於高濃度僅1~2小時，影響程度以普通等級為主。今日上午10時最新監測資料顯示，火山灰污染影響持續減緩，宜蘭及花東地區已恢復至良好等級；西半部地區背風側，擴散條件稍差，午後須留意光化作用影響致臭氧濃度上升，空氣品質多為普通等級。

請繼續往下閱讀...

環保署說明，空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，民眾可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

