環團連2天上街訴求「無煤零碳」　環保署：政府與民間目標一致

▲多個醫界和環保團體號召全民走上街頭遊行抗暖化。（圖／記者鄧木卿攝）



記者許展溢／台北報導

環保團體昨天和今（9日）連續2日在台中、高雄舉辦反空汙抗暖化遊行，提出減汙無煤零碳等訴求，環保署表示，不論是在改善空氣汙染、減少煤炭使用及溫室氣體排放，政府與民間目標一致，已依循「空氣污染防制法」及「溫室氣體減量及管理法」訂定各項減汙減排法令規定及方案，並與相關部會及地方政府共同推動落實。

環保署說明，面對減碳與空氣品質改善議題，政府積極推動「展綠、增氣、減煤」政策，在大幅提升再生能源發電及減煤增氣政策下，規劃我國燃煤發電占比將從107年之48%降至114年之27%，環保署與經濟部也持續督促大型國（公）營事業空汙改善，特別是環團關注中南部優先減碳改善空汙部分：台電「台中發電廠」空氣汙染物排放，105年至108年已減量1萬8千餘公噸，減量幅度達50%，推估至114年減量可達78%。

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▲環保署表示，每季追蹤改善情形，空汙排放逐年持續降低。（圖／記者林敬旻攝）



至於「興達發電廠」，環保署指出，減煤增氣計畫也持續執行中，105年至108年減量已達57%，老舊燃煤機組於112年起陸續除役；「中鋼公司」108年相較105年也已減少16.8%汙染排放，預估在109年空汙改善工程完成後，減量可達37.9%，整體改善工程規劃至112年完成。

環保署強調，統計資料顯示，截至108年底止，台中市紅害站日數從105年的71站次降至108年的5站次，改善幅度達93%，另外高屏地區紅害站日數從105年279站次降至108年50站次，改善幅度達82%，整體空品呈現改善趨勢。對於環團呼籲加速淘汰老舊燃煤電廠及關切國（公）營事業之減汙減排，在107年亦與經濟部共同盤點減量及每季追蹤改善情形，不僅空汙排放逐年持續降低，中南部亦展現空品改善成效。

另外，環保署提到，109年提出的「空氣汙染防制方案」規劃了109年至112年汙染改善相關政策方針，並已獲行政院核定，將持續研訂空汙減排及減碳相關法規及配套措施，期盼來自企業單位、地方社區、民間組織及所有每一個公民共同參與，以多管齊下的方式達成減碳目標與維護空氣品質。