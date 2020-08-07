中火空污罰單1800萬元遭撤銷　台中市府槓環保署官司首輪結果出爐

▲台中市環保局為中火停機案槓上中央環保署，行政訴訟首輪結果出爐。（資料照／台中市政府提供）

記者劉昌松／台北報導

台中火力發電廠空污問題延燒到法院，台中市環保局不滿，在2019年間，3度依違反《空污法》，對中火連續開罰累計1800萬元，並廢止2個機組操作許可證的處分，遭行政院環保署撤銷，中市府認為可能導致市民甚至全國民眾的身體健康造成重大危害，打行政訴訟，同時希望暫停中央處分，維持中火停機，但7日遭台北高等行政法院駁回。

台中市環保局在2019年12月間，發現中火使用的生煤量，已經超過原先許可量，可能造成空氣污然，首次開發300萬元，要求限期改善，且負責人須接受環境講習，但2次複查發現情況都沒改善，再接連開出600萬、900萬元罰單，並且處分從2020年起，廢止中火鍋爐發電程序M02(2號機)及M03(3號機)操作許可證及生煤使用許可證。

結果地方政府開出的這3張罰單，在2020年2月25日遭環保署撤銷，台中環保局認為這樣會導致，中火的生媒使用量不受任何限制，造成台中市、甚至全國的嚴重環境污染問題，對生命身體健康造成重大危害，而致生難於回復的損害且情況急迫，因此向台北高等行政法院聲請停止執行環保處撤銷罰單的處分。

北高行合議庭認為，環保署撤銷台中市環保局開出的罰單，雖然損害了地方自治權，免除了中火繳納罰款等責任，但本質上並非對地方政府有直接損害，至於中火重啟鍋爐，到底會不會產生污染環境、傷害健康等問題，有待科學驗證，目前無法證明會立即產生男以回復的損害，因此裁定駁回聲請，也就是台中市府開出的3張罰單仍處於被撤銷的狀態

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