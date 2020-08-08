白家綺邀民眾明到基隆夜市感受「綠色時尚」　自備環保餐具拿好禮

▲基隆廟口夜市。（圖／記者彭懷玉攝）



記者許展溢／台北報導

為推廣「減塑、低碳、清新」環保夜市及「綠色時尚」新思維，環保署9日下午5點要在基隆市海洋廣場辦理「綠色時尚夜-全國環保夜市party on！」宣傳活動，民眾只要自備購物袋及餐具，就有機會拿到多項好禮。

世界看台灣夜市是一大特色，為翻轉夜市形象，打造「減塑、低碳、清新」的環保夜市，環保署表示，與各縣市環保局、夜市商圈通力合作，進行全國22處夜市、商圈環保大改造，推動6大面向夜市、商圈環保改善工作，包括一次用產品減量、資源回收、低碳節能、油煙排放控制、餐飲污水處理、環境與公廁清潔等，讓民眾迺夜市時，能有煥然一新的環保感受。

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明天環保署署長張子敬、基隆市市長林右昌，和減塑大使白家綺及環保網紅金魚腦都將出席，現場更有精美環保禮品要贈送給參加活動的民眾，鼓勵民眾以消費行動支持環保夜市，加入綠色新時尚公民運動。環保署進一步透露，現場將安排令人目不轉睛的開場炫光舞獅、人氣環保打擊樂團及基隆在地小學特色擊鼓團等表演，另規劃「減塑、低碳、清新」等多元主題環保展示攤位及打卡換好康、消費集點換好禮、環保夾夾樂等豐富活動，不過要記得「自備環保餐具及環保袋」，選擇搭乘大眾交通運輸工具，體驗不一樣的環保夜市之旅。