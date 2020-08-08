立院爆開SOGO財庫門！李眉蓁送《反貪腐切結書》　陳其邁拒收：政治操作

▲高雄市長補選李眉蓁陣營送反貪腐切結書，陳其邁陣營(左)拒收 。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁7日與競選辦公室主委林絲娛、新任高雄市議長曾麗燕、高雄市議員陳麗娜、蔡武宏、蔡金晏等人在競總舉行「反貪腐、挺清廉」記者會，並簽署「反貪腐，挺清廉」切結書，主張若自己涉貪放棄假釋，親屬或局處首長涉貪則下台。隨後，由競辦發言人呂謦煒代表遞送其餘兩位高雄市長候選人「反貪腐，挺清廉」切結書，強調建立廉能政府的重要性，吳益政大表贊同，陳其邁陣營則派員表示「不方便收下」。

呂謦煒首先遞交給吳益政本人，吳益政收下了切結書，也對呂謦煒口述的切結書內容表示贊成。呂謦煒繼而轉向陳其邁陣營，陳其邁陣營僅派工作人員告知「不方便收下」。

呂謦煒質疑，「反貪腐，挺清廉」切結書是對未來執政清廉政府的保證，陳其邁陣營卻連看都不看、收都不收，是不敢對市民做反貪腐的保證嗎？難道，「有政府會做事」的口號，其實是會做一些不可告人之事嗎？陳其邁不願意「反貪腐，挺清廉」，讓他覺得非常遺憾。

李眉蓁競總表示，不知為何，陳其邁的親人好友和SOGO弊案特別有緣。18年李恆隆就找陳其邁的父親、前總統府副秘書長陳哲男為SOGO關說，18年後則換成和他「親如兄弟」、「打虎拿賊親兄弟」、「跟他在一起的時間，搞不好跟老婆比他在一起的時間還要多」的蘇震清收SOGO賄款2千多萬。陳其邁親友涉SOGO弊案時，他正好都是擔任立法委員，但他都對弊案保持沉默。

▲高雄市長補選李眉蓁陣營送反貪腐切結書，陳其邁陣營(左)拒收 。（圖／地方中心翻攝）

李眉蓁競總強調，清廉是從政的基本功，沒有清廉當底層建築，其它通通都是假。貪污是萬國公罪，從政者本人涉貪固然罪不可恕，如果家人藉機涉貪和包政府工程，從政者也必須負連帶責任、辭職下台。蔡英文政府520連任到現在不到3個月，就接連發生了蘇貞昌女兒拿政府標案、綠營團隊狂吃政府標案、以及蘇震清收賄案等等，「升官發財莫入此門，有了黨證就有後門」、「綠色執政，貪腐保證」等情況越來越嚴重，因此「家人涉貪包政府工程就下台」是必要承諾。

對此民進黨候選人陳其邁表示：面對清廉政治，這是政治人物最起碼的要求，在處理最近相關的案件，民進黨就是非常明快，包括我們廉政委員會就很明快地處理，時力也辭掉決策委員，大家集體總辭，蘇嘉全秘書長為了自清也請辭，那國民黨呢？所以面對黨內紀律處理的時候，希望國民黨也能採取高標準，或是你要指責別人的時候要先要求自己，否則選舉的時候這種貼標籤、扭曲、抹黑，這是惡質的操作。

▲高雄市長補選李眉蓁陣營送反貪腐切結書，吳益政親自收下 。（圖／地方中心翻攝）