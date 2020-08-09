收網前風聲走漏！蘇震清套招開支票辯「借貸關係」　檢追查內鬼

▲蘇震清、廖國棟、陳超明、余學洋等4人提出抗告，遭到高院駁回。（合成圖／記者劉昌松攝、記者游宗樺攝、翻攝廖國棟臉書）

記者劉昌松、羅志華、莊智勝／台北報導

國會爆發跨黨派立委集體收賄醜聞，全案經檢方調查、法院裁定後，共計3人交保、8人羈押禁見，其中包括蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇等4名立委。其中蘇、廖、陳以及蘇震清辦公室主任余學洋7日提出抗告狀，但遭到高院駁回；高院更曝光駁回主因，指出早在檢調收網前風聲就已走漏，前太流公司負責人李恆隆得知自己遭到檢方鎖定，還與蘇震清謀議，由蘇開立支票予李，作為借貸證據，且蘇還與余學洋套招勾串，因此法官考量後，裁定4人繼續收押禁見，且不得再提抗告。

檢調偵查立委集體收賄案多年，但在收網前夕，李恆隆竟透過不詳管道得知風聲，因此與蘇震清謀議，由蘇震清開立支票予李，作為雙方借貸關係證據。1日上午，李恆隆遭移送北檢時，也主張雙方是借貸關係，堅稱自己沒有行賄，一切全是「誤會一場」；而蘇震清偵訊時也與李口徑一致，強調雙方金錢來往僅止於借貸關係。

檢方深入追查後還發現，蘇震清在搜索前幾日還與余學洋、及辦公室劉姓助理套好招，就收受李恆隆款項部分細節事項模擬說詞；因此高院認定蘇震清有勾串行為，有羈押禁見之必要性。

除此之外，檢調也發現除了李、蘇2人事前就已收到風聲外，其他遭調查的被告還傳出換手機、刪除對話紀錄等情況，因此懷疑可能有內鬼洩密，後續也將此列為本案調查重點。

高院指出，被告等人均有避重就輕、或稱不知情及推諉卸責之情事，依據檢察官所提出卷證，已足以認定4人犯罪嫌疑重大，有勾串共犯或證人之虞，有羈押禁見之必要，因此針對蘇震清、廖國棟、陳超明、余學洋4人所提出之抗告狀予以駁回，裁定繼續收押禁見，且本案不得再提抗告。

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