快訊／辦公室主任收押、他交保！趙正宇「二開羈押庭」　北院裁定羈押禁見

記者劉昌松／台北報導

立委集體收賄疑案，桃園市立委趙正宇涉嫌收受殯葬業者上千萬元賄賂，台北地院2日只裁定收押趙的辦公室主任，讓趙以100萬元交保後，高院認為交保理由「輕重失衡」，撤銷交保裁定。北院8日上午傳喚趙出庭調查，最終於下午2時裁定趙正宇羈押禁見。

▲立委趙正宇一早到台北地院出席第2次羈押庭。（圖／記者宋良義攝）

目前已因涉嫌收賄遭收押的立委有蘇震清、廖國棟、陳超明3人，而趙正宇在7月31日遭搜索約談時，用外套罩頭躲避媒體拍攝，獲交保後，對鏡頭雙手合十致意；8日再次到台北地院時，又戴起帽子、口罩，不發一語，在法警引導下，進入第2法庭候審。

專案小組長時間蒐證，發現寶塚生命負責人陳明瀚、展雲企業負責人鍾克信，因不滿位於陽明山的土地被劃入國家公園管制區內，涉嫌透過政治公關郭克銘牽線，行賄立法院內政委員會立委趙正宇，交易對價一度談到4000萬元。

▲趙正宇上次獲得交保後，雙手合十離開台北地院。（資料照／記者黃彥傑攝）

檢調掌握到雙方在6月中交付部分現金賄款，7月31日大搜索時，果然在趙家找到920萬元可疑現金，據了解，趙正宇配合搜索，但不時碎念「辦立委要有把握」，堅決否認收賄，辯稱被搜到的現金是他另外向朋友借來的，而趙的的辦公室主任林家騏竟一肩扛下，聲稱他收到的錢都拿去賭博輸光了，沒交給趙。

▲趙正宇辦公室主任林家騏（藍色衣服）已遭收押。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

檢察官訊後將趙和林2人都聲押禁見，但北院法官首度調查後，只裁押林，至於趙正宇則因「林已經為本院諭知羈押，縱未羈押被告，對於後續偵查之妨害應非鉅大」，准予100萬元交保。

北檢提起抗告後，高院質疑，北院認定趙、林都涉重嫌，且供述不符，有勾串之虞，結果卻只羈押位階較低的林，位處高位的立委趙正宇卻可交保，不無輕重失衡，理由矛盾的問題，因此撤銷趙的交保裁定，發回台北地院重新調查考量有無羈押必要。今台北地院二開羈押庭，於下午2時裁定趙正宇羈押禁見，趙也成了這起集體收賄案中第4位被押的立委。

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