李眉蓁拋「海水沖馬桶」　王定宇列「三可行性」…驚：把高雄人當什麼？

▲李眉蓁。（資料照／記者吳奕靖攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長補選候選人李眉蓁日前拋出「海水沖馬桶」，引發外界熱議。對此，民進黨立委王定宇在臉書評估可行性後驚嘆，欠缺「基本常識」把高雄人當什麼？

王定宇9日透過臉書發文，用「常識」來檢驗一下這個「政見」，並分析三種方法。第一、家家戶戶到海邊挑水沖馬桶；第二、派運水車把海水送到社區，每家再派人取水回家，然後沖馬桶；第三、高雄市府另建一套自來水系統，把海水輸送到每棟建築，且這個系統還要能防銹，因為海水含鹽，概估近千億的管線費用。

王定宇也指出，化糞池是因為有很多菌才能化糞，海水馬桶水進化糞池，化糞池恐失去化糞功能，經過「海水醃漬」的排泄物，保存期限跟「醬菜」一樣長久，要往哪裡存放？

評估完「海水沖馬桶」可行性後，王定宇驚呼「天啊！」國民黨提名連「基本常識」都欠缺的人競選高雄市長，是把高雄人當什麼了？

李眉蓁7日在臉書發表新政見，透露如果未來當選市長將研議讓市民用海水沖馬桶，解決「飲用分離」。對此，李眉蓁8日受訪時表示：「這20年來，民進黨執政，給高雄花了3兆多的預算，負債3300多億元，對高雄的水都沒有解決，我現在想要解決高雄水的問題，為什麼要跑來扯後腿？他們不解決，我想來解決，這是長期規劃，有分階段的，希望未來高雄市民不要再提水」。