大巨蛋復工遭綠議員喊告！　柯文哲狂酸藍綠：核四花3千億就丟在那裡

▲台北市長柯文哲南下為吳益政輔選 。（圖／吳益政團隊提供）

記者洪靖宜／高雄報導

歷經5年3個月停工期，台北大巨蛋正式復工。台北市長柯文哲9日南下為民眾黨市長候選人吳益政輔選，對於大巨蛋案，他表示這是以發生的事，他就是要去善後，能拆就拆，不能拆就把問題解決掉。他也提到至於那些要藉故生事，「要告就去告」，還一共講了兩次。

▲台北市長柯文哲南下為吳益政輔選 。（圖／吳益政團隊提供）

選前最後黃金周，台北市長柯文哲南下輔選吳益政，被問到民進黨議員簡舒培將對市府核准大巨蛋復工一事喊告，柯文哲表示，大巨蛋是一個歷史共業，台灣社會不需要發現問題的人，需要的人是解決問題的人，大巨蛋對我而言，就是已發生的，他就是去善後，「我不會把大巨蛋當成政績，對我來說就是去善後，能拆就拆，不能拆就把問題解決掉，大巨蛋不按圖施工被停工，一直到最高行政法院，都判台北市府勝訴，那個東西太離譜，怎麼會一個東西蓋四年，從來不按圖施工，前朝我不批評了。」



柯文哲表示，大巨蛋建築師也是一樣，從訴願一直到最後最高行政法院，也被判刑停權兩年，「建築師每次都不按圖施工還簽證，對台北市府來講，我們也不去批評前朝，事情發生我就善後，至於那些要藉故生事，要告就去告，就這樣，要告就去告」，一共講了兩次。

▲台北市長柯文哲。（圖／吳益政團隊提供）



柯文哲補充：「台北市副市長黃姍姍曾形容大巨蛋不會成為台北市府核四，核四就是一個問題，花了三千億元，蓋也不是就丟在那裡，至少台北市府是很誠懇把大巨蛋問題解決掉」，他說：「我跟你講核四案，國民黨、民進黨政府搞多久，有辦法解決嗎？三千億不見了，到現在為止一事無成，我不會幹那種事。」



北市建管處爆出公務員索賄，柯文哲表示：「做事應相信制度不是相信個人，出事了，當然有人自殺了，家屬抱怨是他不敢說他沒有錯，但把一大堆不干的事灌在他身上，當事人會認為壓力大自殺，但對台北市政府來說，事情發生就發生，要相信制度不是相信個人，所以我們把整個制度修好。還有從今天開始，台北市政府發生系統性貪污一定連坐三級，長官是管理者，他不能說他不知道或管不了，沒有那回事，個人性貪污去當污點證人舉發底下的人那就沒事，如果你當長官，什麼都不知，搞到系統性貪污，一律連坐三級。」