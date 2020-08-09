錯把毛利語「陰毛」當「羽毛」　加拿大廠商急幫啤酒改名

▲加拿大Hell's Basement啤酒廠推出Huruhuru淡色愛爾啤酒。（圖／Hell's Basement啤酒廠官網）



實習記者陳妙津／綜合報導

加拿大一間啤酒廠原以為「Huruhuru」在毛利語中是羽毛之意，於是在2年前推出同名淡色愛爾啤酒，但近日遭毛利電視名人在臉書上指出此詞實際上通常釋為「恥毛」。酒廠創辦人帕崔昆（Mike Patriquin）對此道歉，並表示絕無冒犯之意，也坦承當初命名時確有疏漏，將為啤酒改名。

據BBC報導，Hell's Basement啤酒廠位於加拿大亞伯達省，2年前推出的Huruhuru淡色愛爾啤酒，近日因毛利名人Te Hamua Nikora的指正，引起網友熱議。創辦人帕崔昆（Mike Patriquin）致歉表示，「我們承認當時並沒有考量到Huruhuru一詞的普遍用法是陰毛，顯然比起參考線上字典，不如和毛利人請教更好。」

帕崔昆表示，「我們要明確澄清，當初本意絕非要侵犯、占用或冒犯毛利文化及毛利人。若有人因此感到不被尊重，我們致上最深的抱歉。」

毛利電視名人Te Hamua Nikora也同樣批判紐西蘭一間皮革店以「Huruhuru」為名，並表示已經聯繫酒廠及皮革店。他說，「有人以為用毛利語是種欣賞，但我卻覺得是種占用行為，他們自以為有權使用任何文化的含意。麻煩停止這類行為，用你們自己的語言吧。」

不過被控的紐西蘭皮革店發言人則表示，他們所取的名字並非冒犯之意，而是代表羊毛、羽毛或毛皮的意思。



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