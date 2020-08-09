影／美日外賓來台免隔離14天！宅神轟陳時中「邏輯說不通」：各位自求多福

記者黃可昀／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）與前日相森喜朗今日（9）率團訪台，卻不用依規定經過14天的隔離，這種外交大於防疫的決策引發大量民眾反彈。「宅神」朱學恒表示，目前國家用防疫換外交是逼不得已，「你說實話大家也不是不能體諒」，但部長陳時中卻用公信力出來擋，防疫邏輯相互牴觸，「人民到底要相信哪一種邏輯？」

▲陳時中表示，外賓來台發生感染他會負責。（圖／記者徐斌慎攝）



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朱學恆8在臉書表示，陳時中應該老實告訴人民，基於外交方面考量，美日外賓來台免14天隔離，「但結果當局用流行疫情管制中心的公信力出來擋，說目前防疫做法最好不用改」，先前入境者一律接受居家檢疫，國人也小心翼翼防範疫情，「五百萬人確診的美國，衛生部長來台，落地檢測卻不隔離十四天」，且日本不久前才爆發大規模確診，被指揮中心從中低疫情風險國家除名，如今前首相森喜朗帶著9名議員來台，卻完全不用檢測也不用隔離，「光這兩組人的處理邏輯就彼此牴觸，人民到底要相信哪一種邏輯？」

朱學恒認為，目前最佳辦法就是美國衛生部長來台所到之處，包括飯店、路過的工廠，「兩周之內都不要去」；森喜朗去的李前總統靈堂雖然是公開場地，但民眾最好在9日過後就不要前往。最後他也直言，「各位，自求多福，這世界上只有邏輯是共通語言，當邏輯說不通的時候，不是有超自然力量介入，就是有漏洞了。」

除了朱學恒對於陳時中的做法有異議，淡江大學全球發展學院院長包正豪也PO文指出，雖然陳時中信誓旦旦地說「發生感染我負責！」但萬一真的發生感染事件，陳時中到底要拿什麼負責，「不要說引咎辭職，那個是基本款。講說要負責的人都不負責。」