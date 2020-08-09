標準不一遭轟！美日政要來台「免隔離14天」　包正豪：陳時中到底要怎負責？

▲外界質疑陳時中防疫標準不一。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

美日政要今（9）率團來訪台灣，但官員們不必和其他入境者一樣接受14天隔離，國人都很擔心這會成為防疫漏洞，對此陳時中表示，萬一發生感染事件「我會負責」。淡江大學全球發展學院院長包正豪表示，假設真的出事，「陳時中到底要怎樣負責？」這並非引咎辭職就能輕易解決的問題。

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美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）與前日相森喜朗將陸續訪台，基於外交因素考量，政府決定破例讓官員們免隔離14天，陳時中也打包票說「出事我負責！」包正豪8日晚間在臉書發表個人看法，「我是完全聽不懂陳時中的邏輯」，對方強調隔離時間會依個案調整，但絕對不會放寬防疫標準，即便信誓旦旦地向外界掛保證，也不可否認出現防疫漏洞的可能性，「倘若還是有問題，陳時中到底要怎樣負責？不要說引咎辭職，那個是基本款。」

其他人也回應，「要怎麼負責？下台還是沒有解決問題呀」、「重點不在如何負責，而在標準不一」、「講這句話，好像賭徒。若感染致死，他是要怎麼負責？」

網友也在PTT討論，現在問題不在於陳時中能否負起這個責任，「最令人不解的是，他身為衛生部長，居然帶頭不遵守防疫政策」，照理說每個來自美國的入境者都要接受14天隔離，「結果你來不隔離，就去見人，這要是傳染開來是人命，我怕你一條命不夠賠啊！」