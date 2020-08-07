前日相9日率團訪台悼念李登輝　外交部：由衷感謝並歡迎

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對前總統李登輝辭世，與他有多年友誼的前日本首相森喜朗將於9日率領日本跨黨派國會議員來台弔唁。對此，外交部7日表達由衷感謝並歡迎，並認為此舉彰顯日本對我國的堅定支持及台日兩國緊密友好關係。

李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，消息一出，也震驚日本政壇，不少當地友人相繼公開表達哀悼與敬仰。根據日媒報導，日方將由國會跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」派慰問團於9日訪台悼念，預計當天來回，而團長則由森喜朗擔任。

對此，外交部透露，在符合我國中央流行疫情指揮中心的防疫規定下，前往台北賓館「故李前總統緬懷追思會場」表達哀悼與瞻仰之意。

▲前日相森喜朗。（圖／達志影像／美聯社）

外交部表示，森喜朗是台灣長期堅定友人，曾在首相任內促成李登輝訪日，並在卸任後多次來台訪問，對促進台日交流貢獻良多。對於森喜朗致力推動台日關係發展，以及專程率團訪台追悼李登輝，外交部表達由衷感謝並歡迎。

外交部還說，此次日本由森喜朗率跨黨派國會議員團前來弔唁，彰顯日本對我國的堅定支持及台日兩國緊密友好關係，我國將在李登輝奠定的兩國深厚情誼基礎上，持續深化台日夥伴關係，並結合日本等理念相近國家持續捍衛民主、自由及人權等普世價值。

另外，台北駐日經濟文化代表處也在日本各分處設置追思會場供在日民眾悼念，除森喜朗外，日本副首相麻生太郎、及東京都知事小池百合子等人都曾到場致意。

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