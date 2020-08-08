打破沉默！　黃國昌溫情喊話時力：不要失去志氣、勇氣

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，徐永明5日選擇自動退出時代力量，台北市議員黃郁芬、林穎孟隨後也發表聲明宣布退出時代力量。前時代力量立委黃國昌打破一周沈默，7日深夜在臉書發文表示，他想對時代力量黨內外的夥伴們說，「不要失去志氣、不要失去勇氣，我們同行至此，不僅不會放棄，更會以數倍的意志與努力，迎接接下來的每一天」。

徐永明涉嫌透過舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權，台北地院4日裁定徐永明以80萬元交保，徐永明在5日選擇自行退出時代力量，隨後黃郁芬與林穎孟也發表聲明宣布退黨，時代力量再度面臨退黨潮危機。

黃國昌表示，「就事論事，明辨是非，有錯則改，無則惕厲」，這是處理爭議應該遵循的原則，也是面對責難應該抱持的態度。過去這段時間，社會各界對時代力量有許多批評指教，時代力量該做的就是坦蕩面對、虛心檢討，為的不只是任何個人或者是一個政黨，為的是大家共同懷抱的信念與希望實踐的理想。

黃國昌說，縱然一時跌倒，也不會忘記堅持的價值與肩負的責任，在這段時間裡，他感謝許多黨內同志，沒有迴避，勇敢承擔，更要謝謝所有支持時代力量的朋友們，陪伴時代力量共度風雨。

黃國昌指出，有人說這段日子是時代力量最艱難的時刻，但他相信最艱難的不會僅是一刻，而是如同朝向信念而去的道路，有著無盡的砥礪，考驗著我們彼此。

黃國昌表示，他想對時代力量黨內外的夥伴們說，「不要失去志氣、不要失去勇氣，我們同行至此，不僅不會放棄，更會以數倍的意志與努力，迎接接下來的每一天」。

其他人也看了這些新聞...



►立委集體收賄醜聞！ 法院裁定廖國棟、丁復華羈押禁見

►立委集體收賄醜聞！ 蘇震清、辦公室主任余學洋遭羈押禁見

►立委集體收賄弊案！ 法院裁定陳超明羈押禁見

相關熱門新聞...

►立委集體收賄醜聞！ 前時代力量黨魁徐永明80萬元交保

►蔡英文動怒警告執政團隊同仁 「升官發財請走別路」

►蘇震清爆收賄弊案 蘇貞昌：欣慰行政團隊堅守沒讓行賄者得逞

►振興一下我們的美麗