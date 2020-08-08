被影射「炒地皮」怒了！賴品妤更新簡介…粉絲見「16字介紹」笑慘：紙紮女王

▲被影射炒地皮，賴品妤氣炸更改個人簡介。（圖／翻攝賴品妤IG）



記者柯振中／綜合報導

時代力量前黨主席徐永明捲入收賄風波，接著又有議員出走，讓民進黨立委賴品妤痛批「只會利用年輕人」，引起許多爭議。賴品妤遭到黃國昌的粉絲痛罵「政二代」、「炒地皮」，忍不住火辣回應，也將個人簡介改成「專炒紙紮屋」，讓粉絲紛紛笑了。

賴品妤5日痛批，先前參與社運時做牛做馬，但因為理念不同，到了別的政黨參選，沒想到時力嘴臉馬上變了，開始說出「政二代」、「假民調」等言論，更有人影射她「炒地皮」，舉止相當脫序，「怎麼樣？以前呼來喚去的政二代好使喚嗎？有利用價值就是品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論。」

對此，也有PTT網友力挺，身為台灣人，賴品妤承擔了一份責任，勇敢站出來參選，卻有人4年前因為「別人讓他」選上立委，4年後又拋棄選區，還把自己形塑成正義的化身，邏輯十分矛盾，「很正義？為什麼不敢接受檢驗？」

▲賴品妤個人簡介短短16個字，引起粉絲許多迴響。（圖／翻攝賴品妤臉書）



這名網友指出，除了身分以外，還有人影射賴品妤「炒地皮」，「原來當了幾年的助理，不配有區區16萬的存款，跟一輛車耶，這就是X你X的雞粉的價值。」

對於外界炒地皮的猜測，賴品妤也乾脆更改了臉書個人簡介，變更成「我專門炒紙紮屋，送給你最豪華的那種」，引人發笑。眾多粉絲看完搞笑簡介，紛紛在下方留言，「可以指定建材用回收紙嗎？環保愛地球><」、「記得附送紙紥WIFI」、「有買房有包金童玉女嗎」、「ㄆㄩ是紙紮界女王。」