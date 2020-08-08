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沈富雄：時代力量對不起年輕人　大膽預言「徐永明政壇路」

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▲▼沈富雄徐永明。（圖／ETtoday資料照）

▲沈富雄昨日預言徐永明政壇路走不下去。（圖／ETtoday資料照）

記者崔子柔／綜合報導

時代力量創黨5年來已有12人退黨，現黨主席徐永明又捲入收賄醜聞，前民進黨籍立委沈富雄就指，時代力量實在對不起年輕人，原本讓人覺得是一股清流，如今卻讓人如此失望，更預言徐永明的政壇路怕是走不下去了。

沈富雄昨(7)日在政論節目《少康戰情室》中表示，這個「時代」已經沒有「力量」，實在對不起大家，尤其對不起年輕人，因為它是太陽花的產物，帶給很多年輕人期待和希望，現在卻搞成這樣。

沈富雄說，罵人可以，但罵了就不要去做你曾經罵的事情，這樣表裡不一致最讓人失望。不只是年輕人，其實現在部分的老百姓對政治人物、政黨，都非常地尖酸刻薄，覺得沒一個真的，大家都很假。直到時代力量出來，民眾期待他們是唯一清流，卻讓人徹底失望。「就好像台獨運動也一樣，現在正派的台獨運動式微，搞了一個陳柏惟出來，現在所有的希望都在陳柏惟身上，所以陳柏惟要表現好一點，要不然就是台獨的末日，這很悲哀。」

▲▼ 。（圖／翻攝自少康戰情室）

▲沈富雄稱時代力量讓人傷心。（圖／翻攝自youtube／少康戰情室）

沈富雄表示，時代力量因為民進黨的關係，本來就分為兩派，「要不要做小綠，要不就做民進黨的奴才、另外一派就說不用」，至於徐永明有沒有做壞事，黨內處理的就知道，而這次大家都脫黨了，就是說再怎麼講都不會被信任。

沈富雄最後說，「徐永明對不起很多人，所以他提早辭職，當然說要止血，也是救了時代力量」，並直言「其實他政壇這條路，是走不下去了。」

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