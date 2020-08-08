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靠近自殺找答案⋯大師兄曝2年前厭世到「動過念」　網暖心回應救了他

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▲▼寫作，工作，筆，思考。（圖／pixabay）

▲PTT媽佛版紅人大師兄坦承2年前「動過念」結束生命，靠著寫作抒發心情走出低潮。（示意圖／pixabay）

記者林育綾／台北報導

PTT媽佛版紅人大師兄因曾從事「接體員」工作，經常搬運「無名屍」，尤其常接觸到自殺死者，每次他都會仔細環顧現場，想像當事人怎麼走到這步，他透露，其實是自己在2年前也曾厭世到「有過強烈念頭」，因此就像是「靠近自殺找答案」，後來靠著寫作抒發，讓不少本來想不開的網友看了後回應「很療癒」、「豁達許多！」這些回饋也反過來幫他渡過了低潮。

▲▼全民大劇團將推出全新音樂舞台劇《你好，我是接體員》，改編自PTT媽佛版紅人大師兄的同名書籍，由謝念祖編導、范逸臣飾演男主角。（圖／記者林育綾攝）

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▲大師兄（右）日前出席記者會，宣傳著作《你好，我是接體員》改編為同名舞台劇，將由范逸臣（左）詮釋他的角色。（圖／記者林育綾攝）

大師兄日前出席記者會，宣傳著作《你好，我是接體員》改編為同名舞台劇，礙於身份只能戴著頭套，無法在公眾場合以真面目示人；而後台脫下面具的他，身材壯碩的外表乍看有黑道氣勢，但實際接觸發現，性格和笑容都十分謙虛、靦腆。

他在公家機關從事殯葬業至今3年多，擔任接體員期間，多半協助運送第一時間身份無法辨認的「無名屍」，其中以「自殺、意外、遊民」最多。而每次到了自殺死者的現場，他都會多環顧四周，觀察對方用什麼方式離開，也會想著一個人究竟是怎麼走到這一步，我想多了解關於自殺這件事，其實是因為自己在2年前低潮時，也曾經動過念」。

他坦承，2年前的自己蠻悲觀的，厭世到有過強烈自殺念頭，因為從前在當看護時長年照顧生病的爸爸，直到父親過世，家裡還有一位思覺失調症的表哥，奶奶又託付他「如果我發生什麼事，哥哥就拜託你了」，他一度壓力大到喘不過氣，感覺注定一生都要照顧他人。

那時候只要接到自殺的死者，他到了現場都會特別多觀察，多看一下周圍的環境，也看死者是以什麼方式結束生命，幻想著為什麼這個人走到這境地⋯⋯「其實是因為，我想靠近自殺找答案」。

▲▼繭居族，憂鬱症，宅男，宅女。（圖／Pixabay）

▲大師兄透露曾經低潮到想結束生命。（示意圖／Pixabay）

大師兄向《ETtoday新聞雲》分享，最有印象的是第一次出任務，接了一位燒炭自殺的先生，「據房東說，那個先生是一個作家。房間裡滿滿酒瓶子，地上還有一些書被撕成碎片，一具發黑的遺體坐在那邊，屍水沿著遺體流到房間外。發現者是隔壁住戶，是看到屍水聞到臭味才報案。房子中間有一個炭盆，窗戶關的很緊，冷氣有打開，看得出這先生想自殺，但是想吹著冷氣舒服得走。」

「往生者身上爬滿蛆，還有一顆一顆的大血泡，似乎一碰到，就會有大片鮮血爆了出來。鑑識小組請我們協助翻身拍照後，在他身上找到皮包。皮包裡面只有一些零錢，但是有很多張信用卡。警察隨著證件打給家屬之後，家屬只說，我家裡沒這個人，他不是我們家裡的人了，也不願出面處理。」

大師兄回憶，「這是我第一次到現場，在感受到這樣臨場的氣氛，以及聽到他的故事，對於這樣的環境及想像他的壓力，是令人如此窒息跟可怕。但卻也有種想法，假如我知道我死後會變成這樣，假如我再次努力找看看還有沒有別的工作可以嘗試，假如我再多給一次機會，我自己的世界會不會不一樣⋯⋯後來的我機乎看到現場，都會問自己這種問題。

這些年他靠著寫作抒發心情，在網路上跟大家分享，沒想到文章黑色幽默的風格引發熱烈迴響，「有很多本來想自殺的人會跑來告訴我，看了覺得很療癒，這些回饋對我來說，其實也是很大的幫忙」。雖然家裡的問題仍在，但他的心境已經豁達許多，認為人生不過如此，也持續地書寫分享。

▲從事關殯葬業的大師兄，在書中《比句點更悲傷》分享各種見聞。（圖／寶瓶文化總編朱亞君提供）

如今他被出版社邀請出了2本書，故事甚至要被拍成電視劇、搬上舞台劇，讓他直說「到現在想起來，還是覺得不可思議！」因為過去雖然有過類似電視劇，但大多是以葬儀社的角度出發，從來沒有過是以一個公家機關殯葬業人員的角度出發，會想像究竟怎麼呈現，一面擔心，卻也一面期待。

大師兄後來轉調至火葬場，同時著手寫第3本書，他透露在火葬場的所見所聞，不比接體員少，也讓他產生很多感觸，因為無論是什麼樣的人，生前是什麼身份地位，「死後都是同樣一把火、同一台機器」

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