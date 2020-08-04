最矛盾對決！「殯葬公務員」親曝紅包文化內幕　鄉民羨慕：超爽是肥缺

▲殯葬公務員透露，現在紅包文化比較少見。（示意圖／Photo by Rhodi Lopez on Unsplash）



記者黃可昀／綜合報導

公務員是個穩定的鐵飯碗，每次考試都有大票考生擠破頭。一名網友表示，殯葬單位是很多人排斥的工作場所，公務員又是不少人理想中的夢幻職業，當這2個條件結合在一起，「在殯葬單位當公務員感覺是？」

原PO在PTT表示，火葬場、殯儀館、公墓這些地方是普遍大眾比較排斥的場所，即使薪水豐厚，很多人還是不願意在這裡上班，但這些地方還是有可能會徵公務員，那麼大家是否會為了追求公務員的穩定收入與福利，選擇到殯葬單位上班，「這兩種混在一起、頂尖對決，是什麼樣的感覺呢？」

請繼續往下閱讀...

▲過來人透露，其實工作環境和一般行政機關差不多。（示意圖／pakutaso）



網友紛紛猜測，「肥缺，都有紅包拿」、「殯葬、回收，兩個超賺的產業」、「爽翻，親戚正好在中壢某家殯葬單位服公職」、「好處是時間彈性啦，沒有人入塔的時候很閒，可以自己安排時間，缺點是清明累死，連續上好幾天還超時。」一名在殯葬業任職的網友透露，除非是第一線人員，否則工作環境跟一般行政機關沒什麼差別，頂多就是每天上班都會看到告別式場面，心情難免受影響，「紅包文化不能保證沒有，但大多數人員不管是正式還是非編的，大家都蠻自愛的。」

另一名殯葬公務員也回文解答，他任職20多年目前已退休，因為私人因素選擇放棄龐大退休金。至於紅包文化，他不否認部分偏鄉的殯葬業還是習慣收紅包，但這文化已經越來越少見，「有獎金，獎金多寡不是依職務高低分，而是越頻繁接近大體的地方，錢越多。」