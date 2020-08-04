個性膽小卻成為「無名屍接體員」！大師兄神作搬上舞台劇　范逸臣演練搬大體

▲全民大劇團將推出全新音樂舞台劇《你好，我是接體員》，改編自PTT媽佛版紅人大師兄（右）的同名書籍，將由范逸臣（左）來飾演大師兄角色。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

PTT媽佛版紅人「大師兄」從事殯葬業接體員工作，經常在網路發表工作見聞、人生百態，獲出版社邀請出書，如今第一本書《你好，我是接體員》即將被改編成音樂舞台劇，由謝念祖編導、范逸臣飾演大師兄的角色、方宥心飾演化妝師。演員們也向大師兄請教如何「背大體」，他分享幾個撇步後透露，其實自己是很膽小的人，小時候看過覺得最恐怖的鬼片就是《開心鬼》，如今卻從事最靠近死者的工作，心情格外平靜。

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▲大師兄（右1）現身分享接體員工作秘辛，礙於是公務員身份，只能戴著頭套現身。（圖／記者林育綾攝）

全民大劇團將推出全新音樂劇《你好，我是接體員》，改編自大師兄的同名書籍，以接體員這個特別的職業和黑色幽默，來看台灣社會的人性及無奈。導演謝念祖說，會發現這個題材，是因為當時在做《最後一封情書》時，翻遍許多關於生死的書，意外看到了大師兄的書，後來聯繫出版社得知電視劇版權已經有人相中，於是趕緊談下舞台劇版權。

原著作者大師兄今（4）日也現身記者會現場，礙於是公務員身份，只能戴著頭套現身，現場演員們也紛紛好奇詢問接體工作問題，例如怎麼背大體，而大師兄透露通常會抓著衣服，但若是死亡已久的腐屍，會用布來搬運，他表示最怕就是「大體掉地上」，因為這可能會造成後續驗屍不準確，自己心裡也對亡者過意不去。

大師兄也透露，其實自己從小是很膽小的人，小時候看過覺得最恐怖的鬼片就是《開心鬼》，但如今從事最靠近死亡的工作，其實是幾年前在擔任照護員的時候，因為經常照顧父親，發現內心想找個「安靜的地方」工作，意外發覺公家機關的殯葬業適合自己。

在從事接體員時期，通常是第一時間身份無法辨認的「無名屍、遊民、無家屬亡者」，便會通報他們去接。其中有不少是自殺的亡者，大師兄說，到了現場，他其實都會多環顧四周，觀察對方用什麼方式離開，也會想著一個人是怎麼走到最後一步，「想多了解關於自殺這件事，其實是因為自己在2年前低潮時也曾經動過念」。

大師兄坦承2年前的低潮，讓他一度產生很強烈想結束生命的念頭，後來靠著書寫抒發，文字也獲得很多人共鳴，不少讀者會告訴他，看了他的文章，心境也豁達了不少，這些回饋也讓他感到被鼓舞。對於范逸臣將演出他的角色，他私下也開心說「他是我從小的偶像！」

▲范逸臣也在記者會現場演練「背大體」，坦承這個角色有很大的挑戰。（圖／記者林育綾攝）



范逸臣也在記者會現場演練「背大體」，坦承這個角色有很大的挑戰，不過讀本後發現，自己跟大師兄看待生死的看法很接近，例如有些情節就是幽默搞笑，那就好好的笑，不用因為是喪事就要格外嚴肅，當然面對死亡，該悲傷就悲傷，但人們對於生死其實可以更心平氣和去面對，甚至給予祝福，從書中看到大師兄許多內心的情感，要如何在劇中表達是很大的考驗，這部分會好好斟酌。

▲音樂舞台劇版本的《你好，我是接體員》，最特別的是林曉培和康茵茵將首度飾演一對女同志戀人。（圖／記者林育綾攝）

音樂舞台劇版本的《你好，我是接體員》，最特別的是林曉培和康茵茵將首度飾演一對女同志戀人，因車禍意外天人永隔，家人本來無法接受，最後分了一小紅包的骨灰給活著的人。康茵茵說因為從沒跟女生談過戀愛，剛開始讀本時很難理解，後來發現，這其實是一份很純粹的愛，不分性別。舞台劇預計在12月18日至20日，在台北國父紀念館帶來4場演出。

▲全民大劇團將推出全新音樂舞台劇《你好，我是接體員》，改編自PTT媽佛版紅人大師兄的同名書籍，預計在12月18日至20日，在台北國父紀念館帶來4場演出。（圖／記者林育綾攝）



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