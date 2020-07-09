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接遺體回殯儀館…老員工安置一半性侵女屍　意外爆出噁爛「集毛癖」

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▲祕魯一名鎮長違反防疫禁令，竟異想天開躲進棺材裝死。（圖／達志／示意圖）

▲竟有殯葬業者趁著職務之便，性侵女屍。（圖／達志／示意圖）

記者柯振中／綜合報導

生老病死是生命必經的過程，若是親人去世，家屬通常會希望能辦好後事，送往生者最後一程。不過，殯葬業者劉君玲近日爆料，有老師傅會利用職務之便，擅自從女屍上剪除私密處毛髮，還曾被撞見「對女屍做不禮貌的事」，詭異的行徑令人髮指。

劉君玲在節目《震震有詞》上分享，殯葬業成形的初期，沒有像現在有這麼多規定，醫院的往生室不會有專門派人看著，若醫院有病患不幸往生，通常都由資格較老的業者出面處理。

請繼續往下閱讀...

當時的做法有兩種，分別是請回家中，或是送往先前較為破舊的殯儀館安置。劉君玲分享，她曾聽過消息，有2、3名資深的員工只要接回遺體，送回進行安置，就會說「剩下的我來處理」，請同事離場。

▼資深人員將其他同事趕走，接著獨自處理遺體。（圖／視覺中國）

▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

不過，經過同事觀察，老員工留下來獨自處理遺體，竟會拿出刀具，將遺體私密處的毛髮剪下，「而且都是女性遺體的私密處毛髮」。

老員工被問到「為何要這樣做」，竟回應「我在研究死因」，完全是顧左右而言他。事後，同事暗中觀察，假裝離開現場，再折返回去，竟看到老員工正在「對大體做不禮貌的事」，詭異行徑讓人感到相當噁心。

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