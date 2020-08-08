詭異！成田機場驚見「1985年大阪空難客機」現蹤雷達...持續半小時

▲因為空難遭永久註銷的航班編號「JL123」突然出現在雷達資料上，引發騷動。（來自網站Flight Radar 24）

圖文／鏡週刊

1985年8月12日，一架日本航空編號「JL123」的班機自東京羽田機場起飛，預定飛往大阪伊丹機場，但起飛後不到一個小時，即墜毀在群馬縣山脊，造成520人死亡，是歷史上死亡人數最多的單一墜機事件，這場意外也被稱做「大阪空難」，「JL123」的航班編號也因此被永久取消。不料，在空難即將滿35週年前夕，「JL123」突然又出現在公開航班雷達上，引發這種靈異傳聞，日本航空也為此出面回應了。

日航編號「JL123」的波音747班機，在35年前的8月12日晚間，在起飛後因金屬疲勞、損毀尾翼與液壓系統，緊急迫降失敗而墜毀，全機524人中只有4人幸運生還，包含機組員在內共520人罹難，其中還包含著名的日本歌手坂本九。

由於傷亡慘重，事後日本航空也宣布註銷「JL123」，該編號因此空缺至今。然而本月5日晚上11點多，公開雷達航班資料上竟突然出現了「JL123」的蹤影，現蹤在成田機場附近，大約半小時後消失。

▲日航「JL123」發生空難後，編號遭永久註銷。（翻攝自維基百科）

本來應該不會再出現的「JL123」在大阪空難35週年將屆之時，突然又現蹤雷達，引起了一陣騷動和靈異傳聞，不過日本航空隨後也出面解釋了，原來「幽靈航班」的出現只是一場烏龍。

日航表示，當時是因為飛機在地面保養維護時，需要設定一組航班編號，數字為「0000」到「9999」的任意數字，維護人員就隨意輸入了「0123」，因此讓雷達上出現了「JL123」的蹤影。此事卻引起了騷動，日航向大眾致歉，表示一切純屬意外。

只不過，這個烏龍發生的時間點實在太過敏感，讓日航飽受輿論批評，日航承諾未來將會制定一個設置航班編號的規則，讓維護人員也能遵守，防止類似的情況再度發生。



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