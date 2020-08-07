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台南安平開台天后宮做16歲拍照秘密武器　仿古西洋船頭亮相！

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▲台南安平開台天后宮，為此次做16歲活動準備的「祕密武器」，可供拍照的16、17世紀仿古西洋船頭，正式亮相。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南安平開台天后宮，為此次做16歲活動準備的「祕密武器」，可供拍照的16、17世紀仿古西洋船頭，正式亮相。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平開台天后宮的做16歲活動，一直以創新、結合在地歷史、吸引年輕話題而廣受好評！回顧歷史，台南安平是全台唯一17世紀東亞國際貿易的樞紐，因應社群媒體最愛的「拍照上傳」，首先登場的就是開台天后宮為此次活動準備的「祕密武器」，可供拍照的16、17世紀仿古西洋船頭！

▲台南安平開台天后宮，為此次做16歲活動準備的「祕密武器」，可供拍照的16、17世紀仿古西洋船頭，正式亮相。（圖／記者林悅攝，下同）

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安平開台天后宮總幹事林國明指出，此次活動以「大航海時代」為依據，「七海尋寶」為概念，設計了與之相關的紀念品及關卡設計！且台南的造船業自日治時期就發展蓬勃，而且安平港區有著一整排的造船工廠。開台天后宮在設計活動並訂製船頭時，除了詢問坊間的木工、也考慮到安平有著歷史悠久的造船廠訂製。因時近農曆7月，在民間習俗中「諸事不宜」，木工裝潢……，都會趕在農曆6月完工。而造船廠對船體製造，有其專業及功能考量，時間與工期上皆無法配合，著實讓開台天后宮團隊困擾不己。

在多方找尋與專業建議後，天后宮與屏科大木材科學設計系以「產官學」合作方式，由屏科大的木設系（台灣木工及技術競賽國手的培養重點學校）學生黃信元主導，帶領兩位學弟陳信酉、吳晉宇（3位皆是參加各全國技能競賽中獲獎無數的常勝軍）及仿古船頭設計人、木材科學設計系碩士班的林宥希室內設計師，不計成本承攬了整個木船含桅桿的設計與施作。

如何讓16、17世紀的仿古船頭重現，又要考慮製作時間及用途，林宥希表示，除了找了很多相關的16、17世紀船隻圖片外，主要參考了安平古堡園區「熱蘭遮城博物館」展覽室的西洋船頭。因為台南文化考證的風氣發達。文化局作事嚴謹，在博物館策展時，應該有經過嚴格的考證！而且安平開台天后宮的活動團隊，也會在她提出製作問題時，立即尋找船務設計的專家給予指點與建議。

仿古木船頭高100公分，寬度達400公分，帆杆高度也達到400，考慮活動的搬運需求，特別設計了組合式的船體，可隨參加人數增加踏階，雖然是組合式設計，但經過測試，負重20人完全沒有問題！

▲台南安平開台天后宮，為此次做16歲活動準備的「祕密武器」，可供拍照的16、17世紀仿古西洋船頭，正式亮相。（圖／記者林悅攝，下同）

有著週全的設計、競賽常勝軍的木作手藝，與屏科大木材科學設計系所優良的場地與先進的設備，傳統木工師父推估製作工期要2、3個月的仿古船頭，在屏科大木材科學與設計系的全力加持下，不到1個月就已經完工！

安平開台天后宮主委盧友禮表示，非常感謝屏科大木設系對2020年16歲活動的支持！為「產官學」合作方案留下了最佳的示範案例！安平自古就與船有著密不可分的緣份，對於承載這次16歲活動亮點及意義的仿16、17世紀木船頭，安平天后宮也會依循安平人對船的尊重，為船舉行各樣的儀式。

根據史書記載，1624年8月25日，荷蘭新任長官宋克接受中國官方要求，撤離澎湖，9月初乘船帶隊來大員(台南)。熱蘭遮城（Zeelandia）(即為現在大名鼎鼎的安平古堡)的名字，就是以宋克來大員的坐船熱蘭遮號命名，著名台灣史學者曾說「一座熱蘭遮，半部台灣史」。

▲台南安平開台天后宮，為此次做16歲活動準備的「祕密武器」，可供拍照的16、17世紀仿古西洋船頭，正式亮相。（圖／記者林悅攝，下同）


以史為循，也因此這個由「產官學」合力完成的16、17世紀的仿古船頭，將命名為「Zeelandia」(熱蘭蒂雅)，7日仿古船頭亮相時，安平開台天后宮邀請市府官員為「Zeelandia」號掛上專屬名牌！另一個更加精采有趣的仿古船頭下水「擲瓶禮」也將於近期展開，敬請期待！

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