鼓勵消防人員士氣　台南市消防之友會表揚績優團體及傑出個人貢獻獎勵金

▲台南市消防之友會理事長許叙超，公開頒獎表揚績優團體及傑出個人貢獻獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會，為獎勵消防局2019年外勤單位執行消防業務工作辛勞、消防局獲得2020年國家卓越建設獎殊榮及永華分隊替代役男協助消防局建置財產進出管理系統，加速行政效率，特由消防之友會理事長許叙超公開頒獎表揚。

消防之友會理事長許叙超，頒發外勤單位團體績優及國家卓越建設獎承辦人秘書室技佐陳映村、傑出貢獻替代役男羅皓倫個人獎勵金。

台南市消防局長李明峯表示，台南市消防之友會已於2020年6月10日局務會報上公開表揚頒發局內單位團體績優及個人獎勵金及各外勤共59分隊（含專責救護隊）執行消防緊急救護服務工作績優獎勵金，這次再頒發獎勵金於外勤績優團體及個人傑出貢獻事蹟，消防局再次表達衷心感謝之意。

理事長許叙超表示，台市消防之友會成立以「結合各地區熱心人士，進而保障民眾生命財產安全」為宗旨，主要任務為「增進消防人員之保險福利、協助宣導消防安全、充實消防人員裝備器材、獎勵績優消防人員、促進消防與民眾合作」等，期望藉由此次消防之友會所提供之福利及獎勵，能提升辛苦消防同仁工作士氣。

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