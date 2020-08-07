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台南市醫中醫好「孕」門診 第666對好孕夫妻報到！

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▲台南市立醫院好孕門診五年協助820對夫妻成功受孕，邀請第666對好孕夫妻歡度父親節。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立醫院好孕門診五年協助820對夫妻成功受孕，邀請第666對好孕夫妻歡度父親節。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立醫院中醫「好孕門診」成立5年，至今已有820對成功受孕的「好孕夫妻」，7日邀請第666對「好孕夫妻」，於父親節前夕慶祝好「孕」再臨門。

台南市立醫院中醫部王淑秋醫師指出，郭女士結婚時已是35歲高齡，加上婚後於大醫院進行婦科檢查時，發現卵巢嚴重退化，故婦產科醫師建議進行試管療程，但夫妻倆商量之後還是想先嘗試自然受孕，故尋求台南市立醫院中醫科王淑秋醫師協助治療，之後連續兩胎成功受孕，目前第2胎已懷孕35周，準備迎接男寶寶的誕生。

請繼續往下閱讀...

王淑秋醫師說，晚婚已是國內普遍存在的社會現象，生育年齡逐年增加，台南市醫中醫好孕門診，會請患者檢查評估其卵巢功能，而抗穆勒氏管激素（AHM）主要是在評估卵巢濾泡庫存量的指標，正常值界於2.0-5.5ng/ml之間，隨年齡愈大，其卵巢庫存量越低，AMH 也隨之下降。當AMH小於2.0表示「卵巢濾泡庫存量」已經偏低，若小於1.0代表「卵巢濾泡庫存量」太低，卵巢嚴重衰退，懷孕機率大幅下降。

郭女士35歲檢查時就發現AMH為0.6，表示當時卵巢已經嚴重退化，雖然婦產科醫師建議進行試管療程，但患者想先嘗試自然受孕方式，但因患者曾服用排卵藥懷孕未果，故決定中西醫合治，在服用排卵藥的同時也接受中醫助孕治療，結果成功受孕，於2019年4月產下第一胎。

產後7個月後郭女士因為腰背痠痛及掉髮等問題再度就診中醫，基於郭女士在產前AMH只有0.6，王淑秋醫師決定複檢，發現郭女士卵巢功能又退化了，才短短1年時間AMH只剩下0.32，王淑秋醫師建議郭女士不要等到2年後再開始計畫第2胎，以免卵巢急速退化，到時候可能無卵可用。

郭女士與先生商量後，接受王淑秋醫師的建議，並配合王醫師挑選的行房日行房；郭女士依中醫體質辨證為陰虛體質，給予熟地黃、山藥、 山茱萸、 枸杞子…等藥物，並給予針灸治療，積極治療後患者再度自然受孕成功，成為中醫好「孕」門診第666對成功受孕的「好孕媽咪」，至今已經懷孕35周了。王淑秋醫師建議民眾，卵巢退化患者應盡速尋求專業醫師診治，以免失去「生機」。

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