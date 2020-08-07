批評白癡公主長相！「講話陰陽怪氣」紅什麼　網揭成功關鍵：很有實力

▲白癡公主因惡搞配音走紅，現在轉當Youtuber。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

記者施怡妏／綜合報導

知名YouTuber「白癡公主」因惡搞迪士尼動畫的配音而爆紅，無厘頭風格令人印象深刻，訂閱人數至今也累積143萬人，有網友因此好奇，白癡公主的外型不是特別亮眼，講話陰陽怪氣的，「為什麼白癡公主會紅？」有許多網友留言力挺，「認真靠實力紅起來的，紅了之後也會利用自己的聲量做公益，或偶爾做些科普的節目！」

原PO在PPT發文，最近一直看到白癡公主的廣告，但是卻很不解「為什麼她可以這麼紅」，論外型的話，「胸部超級平，眼睛突出像甲狀腺亢進」，講話怪裡怪氣的，不知道為什麼還是有這麼多人在關注她。

請繼續往下閱讀...

貼文一出之後，許多人都底下留言解答，「 配音起家，本人沒架子夠清秀」、「因為哇系北七（我是白癡）」、「黃哏開得很自然，而且可以說是黃哏網紅界的先驅」、「跟其他youtuber比起來真的算清流」、「他有些系列的影片算寓教於樂，有內容，給推」、「表現很自然又不做作」、「靠實力紅啊，配音厲害，有些剪的片成品好看」。

其中有許多網友都是從配音影片，開始認識白癡公主，「當時是靠惡搞配音紅的吧」、「配音很有趣」、「聲音很厲害」、「白癡公主配音系列爆紅」、「以前跟超哥的配音系列很不錯啊」。也有許多網友認為，不應該用外表對一個人做評價，「最低劣的攻擊就是對別人的外表攻擊」、「我覺得算漂亮的吧，你們標準是多高」、「人家有特色阿，眼紅什麼」、「你照片先貼出來看看啊」。

▼許多人都是透過配音影片認識白癡公主。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）