美軍稱染疫基地已封鎖　日媒直擊「大門敞開車輛自由進出」

▲ 駐日本沖繩美軍普天間機場及周邊地區。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

多個沖繩美軍基地爆發疫情，雖然美軍向沖繩縣政府表示已經封鎖染疫基地，但卻被日媒發現基地大門敞開，車輛自由進出的畫面，因此遭質疑所謂「封鎖」只是徒具形式。沖繩普天間基地18日又添2名確診者，目前全縣已有143名美軍及相關人士確診，而美軍報告中則指出，其中有3分之1 ，約46人曾在染疫後外出活動，成為防疫破口。

據日媒報導，雖然駐沖繩美軍基地總指揮官H. Stacy Clardy11日已向沖繩縣知事玉城鄧尼表示，已封鎖普間天機場及漢森營，並將所有確診患者隔離於基地內治療。但沖繩時爆卻發現，兩個基地的大門敞開，往來車輛進出自由，士兵們甚至會如常到附近店家消費，甚至未戴口罩，讓周邊居民相當擔憂。

一名在周邊經營小酒館的女性表示，基地大門並未徹地封鎖，還有不少士兵住在基地外，由於附近店家大都是高齡者經營，也讓居門們擔憂疫情可能自基地擴散開來，如今連日本人常客也因為害怕而不再來店消費了。

據報告指出，曾在確診後出外活動的46人不乏搭乘計程車到周邊店家消費的，還有名計程車司機因經常進出漢森營而染疫，目前美軍正在調查確診者足跡，而沖繩縣府則在確認是否有更多密切接觸者，需做進一步追蹤。