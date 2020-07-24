給露營新手的入門秘笈！六大基本配備就能全程舒適寫意

對露營新手來說，該籌備哪些露營設備？荒野又該怎麼保持舒適？若無專業建議，其實容易闖進誤區。創辦於1938年的Recreational Equipment, Inc.，是間專營戶外休閒裝備與服裝逾80年的行家，對於初次露營者，它們認為最好的方向，正是掌握「簡單」這個主軸。

圖片來源／Recreational Equipment, Inc.

第一趟紮營，難度別太高，鄰近都會區、鬧區或是離家近一些的地點較為合適。確保遇到困難和麻煩時，馳援立即。

在不諳裝備屬性的前提下，大型設備可採租用方式，避開非必要的購買。

行前確認天氣並記得保持舒適，惡劣天候、飢餓失眠、悶熱或寒冷，都會澆熄日後露營的熱忱。

當一位道德露營者。記得不留痕跡（Leave No Trace），收拾好露營垃圾並恢復環境。

不管投身大自然露營，或夜宿在有水電供應的人為運作場地，一趟露營要打包的東西涵蓋基礎的食衣住行，除了租用設備減少投資門檻，若想形塑自己的野營風格，本文基本裝備（上篇）將介紹帳篷 、露營椅 、 睡袋三大必備用品的挑選原則，協助 露營新手 們精準投資。

1.帳篷：比適宜尺寸再大一點

帳篷可選擇大一些，如雙人露營可選擇3人帳、有孩子的小家庭可選擇6人帳，彼此多點喘息空間。也記得把高度考量進去，讓站立或換衣整裝更方便；有門廳式設計的帳篷很適合擺放泥濘的鞋子，至於雙門設計的款式，則能減少夜裡想上廁所時，在帳篷內摸黑攀爬而打擾同寢帳親友的問題。

圖片來源／The North Face

為The North Face的圓頂幾何帳篷系列Geodome 4，總重11.07公斤，不僅雙層防水，反光布料可有效阻隔紫外線直射；外觀減少支架更容易組裝，還能承受每小時60英里的強風。

圖片來源／Decathlon

沒錯，平價運動品牌迪卡儂（Decathlon）也有十分完整的露營設備用品，這款3人帳特點是幾分鐘就能組建完成，機動性十足。



圖片來源／FieldCandy

帳篷界裡的Paul Smith非FieldCandy莫屬，耀眼繽紛的數位印刷圖案帳篷，在營地裡讓你備受矚目。

2.露營椅：休閒放空最佳夥伴

不管營地用餐、休息打盹，或想沉浸在曠野的寧靜中閱讀，都需要一張舒適而機能性強的露營椅。而露營椅挑選秘訣，在於快乾或可輕鬆排水的材質與設計，遇到霪雨不斷與晨間露水時，椅身短時間即可晾乾。當然，輕盈好摺疊也是重點。

圖片來源／Design Milk

設計師品牌Shape Field Office所推出的露營椅，用最少線條與結構打造出符合人體工學的露營椅，可置物、折疊與吊掛收納。

圖片來源／Helinox

Helinox所推出的超輕量露營椅系列，廣受全球露營愛好者好評，可拆卸支架與堅韌輕盈的面料，可收納在扁平的袋內，完美結合輕巧包裝和精緻設計。

3.睡袋：依據溫度來挑選

利用露營所在地的暖涼程度選擇睡袋是一個不錯開始，夏日野營，最多只需攜帶輕薄的款式，但若無法掌握氣候變化，或是本身對溫度較敏感，那麼三季適用型睡袋將更方便。事實上，新手不需要用到像背包客那種貼身的木乃伊睡袋，常見的矩形袋，反倒能提供身體舒適的活動空間。



圖片來源／Thom Browne

如果一般睡袋太無聊，美國精品品牌Thom Browne在2018年推出的 L’oeil Classic Suit Sleeping Bag，以商務人士圖案搭配保暖的羊毛材料製成，趣味十足。

同系列的折疊軍用床，就算露營也超時尚。

圖片來源／Thom Browne



圖片來源／NEMO Equipment

睡袋其實也有家庭版，不想全家露營又得收拾、折疊2~3個睡袋，NEMO Equipment的Jazz™ Synthetic系列，加大豪華版可容納一家四口。

圖片來源／Big Agnes

Big Agnes這款雙人睡袋Big Creek 30˚充分體現有點黏又不會太黏的設計，睡袋中央加以間隔，就寢時不干擾又有安全感。



▲雙人睡袋Big Creek 30˚系列。（圖片來源／Big Agnes）

O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園

圖片來源／O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園

O’GLAMPING不但環境優美，獨門、獨院、獨戶的露營營位設計，更是最特別的露營體驗，讓您親鬆貼近大自然，又能享有私密與安全。同時擁有臺灣海峽與巴士海峽的美麗海景、壯闊奇美的珊瑚礁岩、原生種植物，更是天文愛好者最喜愛的觀星地點。

（完整文章請看瘋設計）

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