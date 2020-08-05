美國衛生部長訪台　國民黨：盼助台購買疫苗、落實「台灣旅行法」





▲美國衛生部長Alex Azar將於下周訪台。（圖／翻攝美國衛生部長Alex Azar推特）

記者羅婉庭／台北報導

針對美國衛生及公共服務部部長阿札爾（Alex Azar）即將來訪，國民黨表示樂見美國再次派遣閣員級官員率團訪問我國。國民黨表示，期待協助台灣買到一定數量的新冠肺炎疫苗，來幫助台灣人民健康，以及落實「台灣旅行法」在內的各項友台法案。

國民黨表示，希望美國衛生部長此次來訪，能對台灣做出具體的承諾，協助台灣買到一定數量的新冠肺炎疫苗，來幫助台灣人民健康，主要現在是有錢也不一定買得到疫苗。

此外，國民黨期待美國政府能進一步落實近年來所通過包括「台灣旅行法」在內的各項友台法案，讓雙方的高層交流在互惠互利的前提下，達到制度化與常態化。

國民黨表示，自1979年斷交以來，總共有5位美國政府內閣官員訪問中華民國，1998年，美國能源部長李察遜（Bill Richardson）是首位來訪的閣員。其他4位則為，1992年美國貿易代表希爾斯（Carla Hills）1994年美國運輸部長裴納(Federico Peña)；2000年美國運輸部長史雷特（Rodney Slater）；2014年美國環保署長麥卡馨(Gina McCarthy)來訪。

國民黨強調，國民黨始終支持更緊密的雙邊關係，未來將持續與美國朝野共同努力，1979年台灣關係法是維繫中華民國和美國關係最重要的基礎。