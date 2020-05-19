美衛生部長WHA挺台灣批WHO：不能因政治被犧牲

▲美國衛生部長艾薩在WHA上提到台灣。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾／倫敦18日專電

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天在世界衛生大會視訊會議發言力挺台灣2300萬人健康，絕不能因為政治被犧牲，並暗指中國的疫情資訊不透明，讓許多人付出生命代價。

世界衛生大會（WHA）視訊會議今天日內瓦時間中午12時登場，今年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全球，WHA史上首度以視訊會議形式舉行。世界衛生組織（WHO）雖將會員國報名與會時間延長至開會前，但連續第4年拒台灣於門外。

艾薩在會議中發言力挺台灣，強調台灣作為觀察員參與世界衛生大會非常重要，這能讓台灣帶來有助益的防疫觀點，介紹足以作為典範的應對措施。

他指出，台灣2016年舉行公平自由選舉幾個月後，WHO就阻礙台灣參與WHA。台灣2300萬人的健康，絕對不能為了傳達一個政治訊息而被犧牲。

艾薩提到，冠狀病毒疾病奪去數十萬人性命、影響上百萬人、重創世界經濟。「我們必須老實說，疫情失控的主要原因之一，就是WHO沒有取得各國所需的資訊。這項失敗讓許多人付出生命代價。」

艾薩表示，美國開始全球第一個人體疫苗試驗，也是第一個得到臨床試驗的正面反饋，這些成功以及美國分享資訊的透明態度，將令全世界獲益。WHO的工作同樣需要透明。美國支持針對WHO應對疫情的每個面向展開獨立調查，必須確認WHO達成主要任務，且會員國遵從國際衛生條例。

他並暗指中國表示，在這場全球流行疫情的應對過程中，「至少有一個會員國沒有盡到資訊透明的義務」，顯然是為了隱瞞疫情爆發，導致全世界付出重大代價。「我們看到WHO共享資訊與資訊透明的核心任務失靈」，這不能再次發生。WHO必須改變，必須變得更加透明，更加值得信賴。