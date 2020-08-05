快訊／美國首度派出衛生部長訪台　台美互動41年來層級最高

▲美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國衛生部長阿札爾將於近日訪台，不但是首位訪台的美國衛生部長，也是6年來首位訪台的美國內閣成員，更是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。阿札爾訪台期間將晉見總統，拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、參訪中央流行疫情指揮中心，並與國內醫療衛生專家對談，強化台美間的防疫及醫衛合作關係。

對於阿札爾一行人將在近日內訪問我國，總統蔡英文也表達誠摯歡迎，屆時也會接見阿札爾及訪問團。總統府發言人Kolas Yotaka表示，阿札爾長久以來堅定支持台灣，就任後更大力支持我國參與「世界衛生組織」(WHO)及相關活動，疫情期間也領導美方相關單位與我國合作防疫，這次他的前來，不僅是台美關係的友好見證，「我們更期待台美雙方在既有良好基礎上，持續提升臺美全球合作夥伴關係，共同捍衛民主、自由及人權。」

另一方面，外交部也指出，阿札爾是台灣長期堅定友人，上任後大力支持我國參與「世界衛生組織」（WHO）及相關活動，並持續在「世界衛生大會」（WHA）及相關國際場域以具體行動支持台灣參與全球衛生事務，他在武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，多次公開肯定「台灣模式」在全球抗疫的貢獻。

阿札爾此次來訪是自2014年以來，美國再度派遣閣員訪問我國，也是1979年以來訪台排序最高的美國政府閣員，足證近年來在台美共同努力下，雙方互信基礎穩固，溝通順暢，同時也彰顯美國對我的堅定支持與台美緊密友好關係。

外交部強調，未來我國政府將在既有良好基礎上，穩健提升台美全球合作夥伴關係，並持續捍衛民主、自由及人權等共享價值。