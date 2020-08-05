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美衛生部長來台交流　國台辦：民進黨政府甘當棋子

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▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／北京報導　　　

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今宣布將於下週訪台，與台灣官員與專家就疫情大流行進行交流，對此，大陸國台站發言人馬曉光今（5日）表示，「台灣問題是中國內政，不允許外部勢力插手干涉。」

馬曉光指出，「我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，堅決反對美國同台灣開展官方往來民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，與美方勾連，獲取政治私利，損害兩岸同胞共同利益，是十分危險的也是不可能得逞的。」

稍早，大陸外交部發言人汪文斌也表示，中方堅決反對美台官方往來，這一立場是一貫、明確的。中方已就此在北京和華盛頓向美方提出嚴正交涉。台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎。

汪文斌近一步強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來，慎重妥善處理涉台問題，不向“台獨”勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。「我要強調的是，一個中國原則為國際社會所公認。任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖都將以失敗而告終。」

▲▼美國衛生部長艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國衛生部長艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

目前美國官方消息指出，艾薩將於10日至13日訪問台灣，期間將拜會蔡總統、外交部與衛生福利部等部會，並與台灣防疫專家針對疫情大流行進行交流。自從1979年台美斷交以來，艾薩是訪台美國閣員中，排序最高的一位，並且高於運輸部長和環保署長。同時也是《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）於2018年3月16日由美國總統川普簽署生效後，首位訪台的美國部長級官員。

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