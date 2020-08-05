美國衛生部長代表川普率團訪台　隨行成員、行程、演講主題曝光

▲美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）將於下周訪台。（圖／翻攝美國衛生部長Alex Azar推特，下同）



記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）將於近日代表美國總統川普近日率領代表團訪台，他也是41年來台美互動最高層級的官員。根據美國衛生部公布的訊息，阿札爾來台的行程將包括公開演講，主題內容聚焦台灣在國際公衛領域的角色。

對於阿札爾此次率領代表團訪台，美國衛生部大讚，台灣在這次的防疫上，是國際資優生，阿札爾歷史性的拜訪，同時代表強化雙方經濟公共衛生的合作，也強化台美雙邊夥伴關係。

在訪台期間，阿札爾將向台灣公衛領域研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計畫的成員發表演講，在演講中，他會強調台灣在國際社會，尤其是全球公共衛生領域中，扮演建設性的角色。

阿札爾此行訪台，其他陪同的代表團官員，包括美國在台協會主席莫健大使（James F. Moriarty）、美國疾病管制與預防中心首席醫療官米契爾‧沃爾夫（Mitchell Wolfe）、美國衛生部幕僚長布萊恩‧哈里森（Brian Harrison）、美國衛生部全球事務辦公室主任蓋瑞特‧格里格斯比（Garrett Grigsby），以及其他行政官員陪同。

由於美國總統川普在2018年所簽署的《台灣旅行法》，旨在派遣高階美國官員來台，重申美台友誼、追求共同利益，並擁護將美國、台灣及全球民主大家庭串連起來的共享價值，因此，阿札爾此行訪台也被視為美國政策實踐的一環。