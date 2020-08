洪敏超／世界反人口販運　沒有人是局外人

▲美國境內網站上如果存有被迫從事性交易或是兒童性交易的訊息時,網站經營者就必須面對可能的嚴厲刑事制裁。(圖/CFP)

7月30日是聯合國的「世界反人口販運日」(World Day against Trafficking in Persons),也是「國際友誼日」(International Day of Friendship),旨在為國際社會促進彼此對話,加強團結與相互理解,以建立友誼橋樑,促進和平。

與此同時,日前美國政府提出了《人口販運問題報告2020》,將我國與美國同列為第一列,並且認為我國完全符合消除人口販運問題的最低標準,這樣的結果殊值肯定。

美國在規範人口販運問題上向來不遺餘力,早在2018年4月12日,美國總統川普即已簽署了《允許各州及受害者對抗非法網路性交易法案》(Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act,簡稱FOSTA法案),將要求網路平台對站上的非法性交易負責,並且受到Google、Facebook及Amazon等的支持。

FOSTA法案主要針對「Sex Trafficking」,也就是被迫的性交易服務,包含兒童或未成年人的性剝削與交易。過去色情網站的經營者會辯稱非法性交易訊息是由網站用戶所張貼,從而主張免責,然而FOSTA法案的通過,授權了美國檢察官們得以追究這些網站經營者的責任。換言之,美國境內網站上如果存有被迫從事性交易或是兒童性交易的訊息時,網站的經營者就必須面對可能的嚴厲刑事制裁。

我國刑法第231條雖然針對意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為,而引誘、容留或媒介以營利之行為設有處罰之規定,但由於許多媒介性交易的網站主機多架設在境外,致在查緝實務上遭遇諸多阻力與困難。

若此類網站主機架設在美國境內,通過上述的FOSTA法案,網站的經營者如不就網站上非法言論加以處理,即可能面對相關性剝削所涉罪名,甚至洗錢罪之刑責。2018年遭破獲的BACKPAGE網站及近日遭查緝的CITYXGUIDE網站就是最好的例子,該網站的經營者最重將面臨25年的有期徒刑,至於部分已遭起訴媒介與未成年性交易罪名的人(俗稱馬伕)也已經分別遭判處6至15年的有期徒刑,其刑期較我國現行刑罰之刑度為重。

總的來說,現今各國對於禁止人口販運的政策均採取一致的立場,彼此更會透過刑事司法互助實踐此一目標,因此那些想要藉由架設主機在國外以逃避國內司法機關追訴處罰的不法份子可得小心,將來你所面對的可不只有國內的刑事責任而已,也可能同時要面對被國外司法部門處罰的風險。犯罪之心,豈能心存僥倖!

好文推薦

洪敏超/手機充電卻招祝融?居家用電多留意

洪敏超/搶賺夾娃娃機財 小心賭博罪及侵權官司

●洪敏超,台北地檢署檢察官,台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。