美衛生部長訪台　陸學者：川普選情不利「急於轉移國內矛盾」

▲美國衛生部長艾薩（Alex Azar）。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國衛生及公共服務部長艾薩（Alex Azar）即將訪台，創下1979年以來台美最高官方互動層級。對此，北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺表示，此舉是美國打「台灣牌」的一個組成部分，美國11月份將進行總統選舉，川普目前選情不利，急於轉移國內矛盾和視線。

根據陸媒《海外網》報導，朱松嶺指出，美國此舉是近期以來持續不斷打「中國牌」，尤其是「台灣牌」的繼續，「這是嚴重挑釁中國，觸動中美關係底限，觸動中國核心利益的行為，違背了中美三個聯合公報的精神，對中美關係必將產生嚴重傷害。」

朱松嶺認為，美國有幾個企圖，一是，美國企圖將遏制中國崛起的戰略提升到「新冷戰」的高度，用其全球影響力遏制中國崛起；二是，美國11月份將進行總統選舉，川普當前選情不利，急於轉移國內矛盾和視線。

▼艾薩即將訪台，各界關注他與衛福部長陳時中的互動。（圖／記者湯興漢攝）



南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵也表示，美衛生部長赴台計劃一定是得到川普政府的支持，屬於美國政府行政方面的意志，「美國借疫情這樣一個看似合理的藉口，找些信息共享、醫療合作等冠冕堂皇的理由實現美台官員互訪，實際上是美國政府在中美關係上不斷試水的政治操作，試探性觀察中方的反應和應對。」

李曉兵認為，台灣的「獨派」力量一定會藉由美國政府此舉進行聯動操作，不斷引狼入室，通過與美國緊密綁在一起向大陸施壓，實現他所謂的保持現狀；另外一方面，在中美博弈的背景下，美國政府此番舉動將美台合作的領域從商業、文化、經濟，拓展到敏感的軍事、政治領域，「美方不斷單方面製造話題，不惜打破中美戰略平衡和政治默契，對中美關係來說是極大的挑釁，中方一定會作出相應精準的反制。」