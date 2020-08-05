徐永明交保...黃捷發文籲「除名」　同黨議員留言嗆：根據是？

▲時代力量高雄市議員林于凱,黃捷 。（圖／資料照／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國會集體收賄案，台北地院一連3天訊問、召開羈押庭，4日裁定時力前黨魁徐永明交保，讓沉默一段時間的時代力量議員黃捷終於出聲，於臉書表示「徐永明當時作為本黨推薦之不分區立委，竟與不恰當人士接觸並有收賄之約」，呼籲時代力量紀律委員會予以除名，以示公信，但卻引來同黨籍議員林于凱在底下留言，掀起茶壺風暴。

▲徐永明80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

前時代力量黨主席徐永明涉嫌索賄，以80萬元交保。時代力量市議員黃捷於4日打破沉默，於臉書砲轟黨中央處理瑕疵重創聲譽，甚至提及「徐永明當時作為本黨推薦之不分區立委，竟與不恰當人士接觸並有收賄之約，對此，我呼籲時代力量紀律委員會予以除名，以示公信」，但就是這句話，引來同黨籍高雄市議員林于凱直接在底下留言「請問內文這段的根據是？法院有提出這樣的說明嗎？」

▲林于凱於黃捷臉書底下留言 。（圖／翻攝黃捷臉書）

事隔一天，擔任時力決策委員、同時也是高雄市議員的林于凱卻顯得低調，他簡單表示目前仍在調查中，可以針對此事發表看法，但不適合用「確定有罪行為推斷」字眼，自己在議員群組中有明確表示描述「事實基礎」，並沒有特別針對誰。

而黃捷5日公開露面時表示，每個人有不同的意見都很正常，也都非常尊重。她說：「我希望說意見不同沒有關係，至少都要站在替本黨著想的立場來發表意見，針對內容討論。」

但她話鋒一轉直說：「但如果態度上是秉持著，這個時候還要繼續護航，或者是繼續用這種標準來面對社會大眾的話，其實真的很難讓大眾信服，所以在這邊也是要呼籲所有的決策委員，在處理重大的事件的時候，必須要深思，這一次的事件，給我們很大的警惕，一定要加以檢討，然後再用加倍的努力，才能重拾人民對於時代力量的信任，否則決策委員繼續用這樣子的態度，除了去接風，然後來意見不相同的議員的留言底下來加以批判，對於本黨的進步，我覺得是沒有幫助的，希望決策委員可以在決策的核心理念，在認真的把這件事情放在心上，然後重新的改革。」