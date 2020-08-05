快訊／「要求徐永明24小時內說明」　邱顯智：時力下午5時決定去留

▲徐永明涉嫌收賄獲得80萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）



記者林銘翰／台北報導

立委集體收賄案震撼台灣社會，前時代力量黨主席徐永明等人遭指捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收受前太流董事長李恆隆賄賂，向政府官員施壓，北院4日裁定徐永明以80萬元交保，時代力量則要求徐永明5日至決策委員會說明。

時代力量代理主席邱顯智5日表示，時代力量將於下午5時召開紀律委員會，並由紀律委員會獨立做出決定，之後也會盡快向社會各界說明。

檢調調查，李恆隆涉嫌自民國102年前透過郭克銘等人，行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、前民進黨立委陳唐山、前時代力量立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

台北地方地院連續2天召開羈押庭，3日晚間9時訊問完所有被告，4日下午裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明及被告余學洋、丁復華、李恆隆、郭克銘羈押禁見，徐永明則獲80萬元交保。

▲時代力量代理主席邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量4日下午表示，針對台灣台北地方法院裁定徐永明以80萬元交保一事，時代力量紀律委員將依據8月2日作成之決議，儘速通知徐永明於5日到會說明，並於會後儘速做出相關處置。

邱顯智5日上午受訪時也再度指出，紀律委員會將比照過去前例，要求徐永明在24小時內到會說明，紀律委員會預計在下午5時開會，紀律委員會會以最高標準檢視，並且獨立做出決定，之後也會盡快向社會各界說明。

邱顯智也說，目前黨中央還未與徐永明取得聯繫，因為依照台北地院的說明，徐永明應該有被法官下令，不應該接觸相關人等，時代力量也無從得知檢調偵辦的方向與建構的事實為何，「我認為也不宜再做接觸」。

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