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哈格比吹爆海景公寓！她去關窗慘被狂風捲走「11F墜樓亡」　驚悚現場曝

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▲▼ 台州一老人颱風天關外窗墜亡。（圖／七環視頻）

▲台州一處海景社區受災嚴重。（圖／七環視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

「哈格比」颱風4日淩晨3點半從浙江沿海登陸，雖強度逐漸減弱，但仍造成不少災情。其中台州玉環市一處公寓外窗被整面吹落，家中62歲的老人在試圖關窗時，不慎從11樓被風吹走墜樓身亡。

據《澎湃新聞》報導，台州渝匯藍灣國際小區受颱風影響，受損相當嚴重，62歲的婦人4日在關窗時，因外窗被風吹落不幸墜樓，隨後被緊急送往醫院救治，經搶救無效死亡。從現場影片可以看到，高層的公寓宛如被大刀切過，畫面令人觸目驚心。

▼ 現場畫面。（圖／七環視頻）

▲▼ 台州一老人颱風天關外窗墜亡。（圖／七環視頻）

消息傳出後，引發民眾對該社區建築質量的質疑。報導指出，該小區是當地高級社區，號稱是「台州最大的純海景住宅小區」，但開放商卻曾多次因房屋質量問題、逾期交房等原因被捲入民事案件中。

對此，玉環市委宣傳部工作人員回應，「風力確實比往年大，可能會造成房屋破損，此次墜亡事件是業主關窗戶時不小心。」至於房屋質量是否存在問題，前述工作人員建議諮詢相關部門。

▼哈格比登陸，浙江樂清市多區出現積水。（圖／翻攝澎湃新聞）

據悉，「哈格比」3日後半夜在溫嶺到平陽一帶沿海登陸。下午起到夜裡玉環市沿海風力逐漸增強至10-12級，颱風中心附近風力可達13-14級。氣象台工作人員指出，4日淩晨3點位於東山頭的坎門站監測到的陣風大概為15-16級，「這個風力吹碎窗戶是可以做到的，能否吹動人不好說。」

該工作人員稱，4日淩晨從2點半到3點半，一個小時的雨強只有12.6，「從小時雨強來看，這個雨強是比較一般的，主要還是風大，這次颱風的影響最重要在風力上。」

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