索馬利蘭擬承認台灣　北京急派「外交高官大使團」今早抵當地





▲索馬利蘭（Republic of Somaliland）總統阿布迪的動向受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣與索馬利蘭7月互設代表處後，當地媒體4日披露總統阿布迪指示幕僚探詢承認台灣的可能性，隨後報導指出北京已經派遣中華人民共和國代表團，將於今（5日）上午抵達首都哈爾格薩（Hargeisa）。

《索馬利蘭紀事報》（Somaliland Chronicle）3篇有關尋求與台灣建交，以及中國外交動向的報導，佔據該報網站頭版。其中一篇指出中國駐索馬利亞大使覃儉（Qin Jian）自從8月1號起就一直待在哈爾格薩，先前尋求拜見總統阿布迪（Muse Bihi Abdi），但遭到斷然拒絕，後續動向未提及。

一篇則指出阿布迪向幕僚親信指示，尋求與台灣建交的可能性；報導使用的照片則是我總統蔡英文在美國《台北法案》（TAIPEI Act ）通過後，與參議員賈德納（Gardner）的合照，以及外交部長吳釗燮與總統阿布迪的握手合照。

第三篇則是報導北京派遣中國外交大使團，即將於5日上午抵達哈爾格薩，但對於大使團的政治目的及細節均不清楚，僅知中國外交部高階官員也在其中。

目前尚不清楚阿布迪是否會向之前拒絕接見覃儉一樣，對中國外交大使團關上大門，或是轉向與大使團會見。