蘇震清存款圖曝光　2016年起「翻倍直線飆升」…網驚：台灣價值穩賺不賠

▲蘇震清存款曲線圖曝光。（合成圖／翻攝一百五臉書粉專、記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

民進黨立委蘇震清弊案纏身，又遭查出收賄2000萬元，北院4日下午宣布羈押禁見，民進黨也祭出停權處分。有網友製作曲線圖觀察蘇震清存款數字，自2016年開始直線飆升，引來網路熱議。

根據《廉政專刊》財產申報顯示，蘇震清自2008年擔任立委以來，財產申報上的存款從零到連任3屆立委後，2016年增加1千多萬元，一直到2019年存款金額已高達7千多萬元，數字相當驚人。

蘇震清2008年財產申報，存款零，但在連任3屆立委後，8年來存款從零增加到逾1千萬，2016財產申報，蘇震清夫婦存款共有1584萬9235元；土地8筆、建物2筆；有價證券皆為空白；另增加了4525萬1279元的房屋貸款。

到了2019年，根據蘇震清於第159期《廉政專刊》所申報的財產，存款金額高達7528萬5730元，與2018年11月存款相比，增加3000多萬元。

臉書粉專「一百五」製作曲線圖觀察蘇震清存款數字，自2012年開始存款從零開始，隔年增加572萬，到2015年存款數字為679萬，但從2016年開始則爆增到1584萬，2017年2101萬，2018年4388萬，2019年7528萬。

網友看了圖片後留言驚嘆，「原來存款快速的方式是加入民進黨啊！難怪我投資一直賠錢」、「綠色奇蹟」、「這種財經神童應該當總統」、「投資理財有賺有賠，台灣價值穩賺不賠」。

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