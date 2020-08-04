「涉收賄2千萬」蘇震清、余學洋都不認罪！　遭羈押禁見理由曝

記者羅志華／台北報導

橫跨藍綠黃無6名現、卸任立委，涉嫌收賄施壓官員，北檢偵辦此案創下多項司法紀錄，8名涉嫌在SOGO經營權行、收賄的被告中，僅時代力量黨魁徐永明獲裁80萬交保；在涉案立委中，收了2000萬登「榜首」的蘇震清，與辦公室主任余學洋，於羈押庭中皆否認犯罪，北院認2人嫌疑重大、且證詞與證據多有不符，在外有串證可能，4日裁定2人羈押禁見。

▲蘇震清涉嫌收賄2000萬，是這次立委貪汙案的「榜首」，法院考量他不認罪、說法與證據不符，為免他串證，裁定羈押禁見（圖／記者游宗樺攝）

李恆隆為爭奪SOGO經營權之爭，又不滿未從公司法修改後的「SOGO」條款獲益，涉嫌在修法前後，透過白手套郭克銘，向多名立委行賄施壓，其中蘇震清更被查出涉嫌收受2000萬，為眾被告中的「榜首」，有證人於案件偵查中，向檢方表示在李恆隆多方請託下，已造成經濟部人員極大壓力。

北檢聲押蘇震清、辦公室主任余學洋，北院考量2人在庭上，「上下一心」否認犯罪，且在說法上與證據有很多出入，而在本案中還有許多證據有待調查，審酌2人在外有勾串可能，裁定羈押禁見。

余學洋於3日羈押庭上，除否認檢方控訴，提及家人更一度情緒激動，而蘇震清則在庭上相當冷靜，律師庭外表示，「委員是看過大風大浪的人」，並強調檢方調查的金流都是借貸。

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