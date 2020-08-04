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快訊／蘇震清等4人上銬「步上囚車」！全案關鍵3人交保、8人羈押禁見

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記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

國會集體收賄案，法院2日裁定前現任立委陳唐山、趙正宇以50萬元、100萬元交保，趙辦主任林家騏裁定羈押。至於其餘8人，法院4日裁定，時力前黨魁徐永明以80萬元交保，剩下7人則羈押禁見；全案至此關鍵被告共3人交保、8人羈押禁見。今晚7點，蘇震清、廖國棟、李恆隆及陳超明上銬步上囚車，押往台北看守所。

▲▼快訊／蘇震清等4人上銬「步上囚車」！全案3人交保、8人羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲蘇震清（淡藍色襯衫）雙手上銬，步上囚車。（圖／ETtoday記者攝）

根據檢方調查，殯葬業者鍾克信、陳明瀚，涉嫌透過白手套郭克銘，行賄立委趙正宇施壓營建署，企圖將名下土地從陽明山國家公園劃出。趙正宇則透過國會助理、立委辦公室主任林家麒收受殯葬業者提供1000萬元賄款，非法協助變更地目，涉案金額高達4000萬元。

至於立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，則涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄款，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，以協助李恆隆奪回SOGO經營權。事件曝光後，政壇連帶受到衝擊，蘇震清叔叔、總統府祕書長蘇嘉全火速請辭獲准，引起各界關注。

▲▼快訊／蘇震清等4人上銬「步上囚車」！全案3人交保、8人羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲廖國棟雙手上銬，低頭走向囚車。（圖／ETtoday記者攝）

▲▼立委貪汙案裁定（圖／曾梓倩）

▲法院4日裁定剩下8人：1人80萬元交保，其餘7人羈押禁見。（圖／曾梓倩）

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蘇震清等4人上銬「步上囚車」　收賄案8人羈押禁見
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